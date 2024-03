Oposición lleva al TC la Ley integral contra violencia de género por artículo sobre educación no sexista

Durante la jornada del viernes, diputados de oposición ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para pedir que se declare inconstitucional el inciso 2 del artículo 12 sobre educación no sexista de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.

Esta última que fue despachada por el Congreso el pasado miércoles en la antesala a un nuevo 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Fueron 54 diputados de las bancadas de Republicanos, la UDI, RN, PDG y el Partido Social Cristiano, quienes firmaron de manera individual esta iniciativa.

La razón explicada por los parlamentarios es que este inciso sería contrario a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.

La diputada Chiara Barchiesi, explicó a Emol, que “el TC ya se ha pronunciado sobre esto, señalando que la expresión ‘no sexista’ no es una calificación de contenido neutral, porque da cuenta de una cosmovisión que no necesariamente es compartida por muchas familias y colegios escogidos por los padres para complementar la educación de sus hijos”.

“Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”, dice el proyecto de Ley.

“Los planes de formación ciudadana regulados por la ley N°20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria”, agrega.

La respuesta del oficialismo

“El día 8 de marzo, que conmemoramos las violencias que existen contra las mujeres, esta Ley nos permitiría tener mecanismos de prevención que lamentablemente no vamos a poder implementar desde ya, por la presentación de este requerimiento”, respondió a la misiva la diputada de Revolución Democrática, Gael Yeomans.

“Lo que están buscando es que la educación no tenga herramientas para prevenir la violencia, cuando lo que busca el proyecto de Ley, cuando habla de educación no sexista, es permitir que los colegios también promuevan que no existan discriminaciones”, agregó la parlamentaria.

Síguenos en