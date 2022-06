Orrego por control de armas: “No me gustan las prohibiciones, pero sí que se pongan restricciones”

CHV Noticias, la autoridad indicó que “si algo surgió ayer fue la urgencia de coordinarnos todos los actores. El delito no reconoce fronteras comunales. Se aprieta en Meiggs y se inunda de comerciantes ambulantes San Bernardo”. Junto a esto, sinceró que “ando en 8 comunas semanales y la gente está asustada. No es un problema de las comunas urbanas, sino también de la rurales”. Sobre la estrategia de control de armas impulsado por el Ejecutivo, Orrego sostuvo que “no me gustan las prohibiciones, pero sí las restricciones y que se pongan más requisitos. El problema no es tanto el mercado oficial, sino el ilegal”./dsh_tumblelog]