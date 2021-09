El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó la decisión de la Municipalidad de Santiago de entregar más de 1.500 permisos a vendedores ambulantes de la comuna, con el fin de que se establezcan de forma permanente.

La medida generó críticas de la Cámara de Comercio de la región, quienes acusaron una “competencia desleal” con la iniciativa, la que fue respaldada por la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler.

En entrevista con Radio Cooperativa, Orrego afirmó que “reconozcamos que el comercio ambulante se ha desbordado no solamente en la comuna de Santiago. Uno va a San Bernardo, Maipú y Puente Alto y es un problema social y de orden público”.

Luego calificó la determinación de la municipalidad como “bien inspirada”, pero afirmó que “tiene varios problemas y va en la dirección incorrecta, porque lo que termina haciendo es consolidar el fenómeno del comercio ambulante más que erradicarlo”.

“Muchos municipios han creado espacios de emprendimientos para ayudar y asesorar a estas personas a que formalicen su negocio”, agregó.

El gobernador señaló que esto va a crear “problemas de acceso al espació público. Las calles y las veredas son para que las personas las ocupen y no para tener comercio establecido en ellas. Segundo, un problema de orden público por lo que hemos visto en barrios como Meiggs, producto de las mafias que se empoderan. Y tercero, genera un problema de salud”.

Posteriormente, aclaró que “creo que el problema existe y hay que resolverlo, en eso estoy de acuerdo con la alcaldesa, (pero) la manera que se está proponiendo va en la dirección opuesta. Es más, es una mala señal para los comercios establecidos que pagan patente y que van a tener una competencia desleal”.

“Me parece que permitir que se trabaje en la vía pública no es la manera adecuada ¿Qué va a pasar con los baños públicos y los temas de limpieza? También con la calidad de los productos que se vendan que puede ser peligroso para quienes los compren, todo eso me dice, como gobernador, ex intendente y ex alcalde, que ese no es el camino”, concluyó.