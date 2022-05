Orsini, Jiles y Kaiser integrarán la nueva Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas

Durante la mañana de este martes 10 de mayo, se confirmaron los integrantes de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas.

La sesión que se llevó a cabo de forma paralela a la Sala, contó con la participación de los representantes de todos los grupos políticos, quienes acordaron entre las mismas bancadas, que quienes contengan un mayor número de integrantes tendrían un cupo en la Comisión.

Debido a lo anterior, es que el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), los Republicanos y el Frente Amplio tenían el derecho de poder acceder a uno de los nueve cupos de la instancia.

Sin embargo, según informó La Tercera, luego del acuerdo de gobernabilidad llevado a cabo a principios de marzo, en el cual se repartieron los períodos de presidencia de la Cámara Baja y la integración de las comisiones, se acordó que el noveno cupo era para la parlamentaria Pamela Jiles, independiente y ex militante del disuelto Partido Humanista.

Por su parte, el Frente Amplio nombró a Maite Orsini (Revolución Democrática), el PC a Carmen Hertz, el PS a Nelson Venegas, la bancada de independientes-PPD a Carlos Bianchi y la DC a Héctor Barría. Asimismo, la UDI designó a Renzo Trisotti, RN a Bernardo Berger, y los Republicanos a Johannes Kaiser.

En ese contexto, es que según informó el medio anteriormente citado, los nuevos integrantes deberán constituir la comisión esta semana, la cual tiene como misión poder resolver los conflictos y sancionar algunos episodios de posibles malos comportamientos de los congresistas.

Las polémicas de los nuevos integrantes

Por otra parte, es relevante consignar que algunos de los nuevos miembros de la Comisión han tenido viralizadas polémicas, las cuales han sido cuestionadas por sus pares y por la opinión pública.

Kaiser, por su parte, pidió que no se hablara en mapudungun en la Sala de la Cámara, ya que para él, sería “una descortesía cuando uno se comunica en un idioma que no denominan todos los presentes“.

Otra de las escenas recordadas fue cuando Kaiser se opuso a que Lorena Pizarro, por ser del Partido Comunista, presidiera la comisión de Derechos Humanos. “Los comunistas, como organización internacional, es el partido que más derechos humanos ha violado en el mundo“, señaló.

“¡Payaso insolente y desfachatado! Lorena Pizarro, una mujer digna y valiente a quien la dictadura que usted y su grupete admira asesinó a su padre y suegro de manera cobarde y perversa como son los terrorista de estado y extrema derecha”, respondió la parlamentaria Carmen Hertz.

Payaso Insolente y desfachatado! Lorena Pizarro, una mujer digna y valiente a quien la dictadura que Ud. y su grupete admira asesinó a su padre y suegro de manera cobarde y perversa como son los terrorista de estado y extrema derecha! https://t.co/DBlYzH35Oi — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) March 17, 2022

Asimismo, Orsini también vivió una comentada escena tras su discusión en duros términos con su par María Luisa Cordero, a quien trató de “vieja loca” luego que la Doctora le dijera que la Cámara “no era una discoteca“.

“La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada y tuteándome ‘y me estás tratando de mocosa’. No le dije nada más que si ella creía que esto era una discoteca. Me dio susto. Porque venía absolutamente fuera de control”, declaró con posterioridad la integrante de la bancada RN.