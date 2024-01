Ossandón acusó presunto gasto de “platas municipales” para campaña de Karla Rubilar en Puente Alto

El senador Manuel José Ossandón (RN) acusó a la Municipalidad de Puente Alto de utilizar dineros públicos para presuntamente beneficiar una eventual candidatura de Karla Rubilar, quien esta semana presentó su renuncia al municipio.

En entrevista con el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, el parlamentario confirmó que existe una disputa al interior de Renovación Nacional para definir quién será el candidato o candidata del partido para las elecciones municipales.

Al respecto, cuestionó una posible postulación de Rubilar porque, a su juicio, “no se ha ganado el cupo” a diferencia de otros militantes que han sido concejales por Puente Alto, entre ellos su sobrino Felipe Ossandón.

“Lo que he denunciado ahora no es que el candidato a alcalde sea el concejal Ossandón. Él tiene que ganarse el cupo del partido, pero con la canchita planita y no con personas pagadas por el municipio trabajando“, apuntó el senador.

Ossandón: “Se están gastando platas municipales para una campaña”

Manuel José Ossandón, ex alcalde de Puente Alto, afirmó que fue citado por la Comisión Política de RN para explicar sus dichos y aseguró que llevará todos los documentos necesarios que acrediten esta denuncia.

“Yo voy a ir con papeles, fotos y todo para mostrar en esa Comisión Política que se están gastando platas municipales para una campaña que no corresponde. Yo siempre he protegido a la gente de Puente Alto”, declaró.

En ese sentido, el senador planteó que “desgraciadamente tengo muchos enemigos, porque soy muy hocicón y cuando las cosas me parecen mal las digo. La Karla Rubilar podría ser una gran alcaldesa, tiene todas las capacidades, pero que compita en la calle“.

“¿Usted denuncia que hay una máquina adentro de la Municipalidad para operar y favorecer a Karla Rubilar?”, preguntó Julio César Rodríguez, a lo que Ossandón sostuvo que “así es, con personas contratadas que acaban de llegar hace poco tiempo con ella”.

