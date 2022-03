Durante la jornada de este jueves 24 de marzo, la senadora Fabiola Campillai, aseguró que su par de RN, Manuel José Ossandón, habría condicionado su aprobación al proyecto de amnistía a los presos del estallido social, a cambio del indulto a los condenados en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad perpetrados en dictadura.

“Ayer me faltaron el respeto terriblemente. Se me condicionó el voto para la ley de amnistía, pidiéndome que le pidiera al presidente el indulto para los presos de Punta Peuco“, indicó la legisladora, quien al ser consultada por quién le habría planteado dicha condición, respondió de manera rotunda: “El senador Ossandón”.

“No puedo creer que de esa manera se condicione un voto. No puedo creer esa comparación que están haciendo desde la derecha con los jóvenes hoy“, señaló en un punto de prensa la víctima de trauma ocular a manos de agentes del Estado en la revuelta.

Por su parte, el ex alcalde de Puente Alto, respondió: “La verdad no quiero polemizar con la senadora porque tengo mucha empatía por lo que le ha tocado vivir. Solo quiero decir que nunca le he planteado que a cambio de aprobar la amnistía a los presos, se libere a alguien de Punta Peuco“.

“Lo que yo le dije en una reunión que tuvimos ayer en su oficina, es que como sociedad debemos preocuparnos de todas las personas que están sufriendo y eso incluye también a militares que viven situaciones terminales y que también necesitan clemencia”, añadió.

“Nunca condicioné mi voto porque yo estoy en contra de la ley de amnistía y porque mi posición es analizar caso a caso para que no se cometan injusticias”, sentenció el congresista.