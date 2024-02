Pablo Longueira sinceró de lo que hablaría con Jaime Guzmán si estuviera vivo

El ex ministro, ex candidato presidencial y ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, habló sobre la actualidad política de nuestro país.

Y entre los temas que abordó en medio de la conversación, se refirió a cómo está el Congreso compuesto, y el pesar que se vive en la centro-derecha por la partida de importantes referentes de esa colectividad.

“Estamos viviendo un multipartidismo, un callampeo de partidos políticos y eso no es sano para la democracia”, comenzó declarando el político a Radio Biobío.

En el desarrollo de la entrevista, el ex UDI sinceró de qué le gustaría hablar con Jaime Guzmán si aún estuviera vivo.

“Precisemos bien esto, porque si no van a decir que volví a hablar con él, pues… (Ríe)”, comenzó declarando Longueira.

“Para él la coherencia era algo esencial para difundir ideas. Yo creo que iría más por esa línea de retomar una ética pública que está muy perdida”, agregó el exministro de Economía del expresidente Piñera.

Longueira agregó que lo que significaba el servicio público para una de las mentes que redactó la Constitución de 1980: “Para él, el servicio público era el mayor trabajo que podía hacer, tomar, abrazar a una persona, y creo que eso hay que volver a recuperarlo porque sin esa coherencia no se siembra”.

“Y él sembró siendo una persona muy coherente y eso es lo que yo rescataría si hoy día tuviera la oportunidad de conversar con él”, finalizó.

Síguenos en