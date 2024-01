Pablo Longueira no asistirá a debate por nueva Ley de Pesca: “No me quieren escuchar”

“¿Para qué voy a ir? Si no me quieren escuchar, si la mayoría no quiere (…) yo no tengo que darle explicaciones a ninguno, menos a ellos“, comentó el ex ministro de Economía, Pablo Longueira.

A lo que se refería, en conversación con Radio Agricultura, era a exponer en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados en el contexto del proceso de debate de la nueva Ley de Pesca, que tiene como objetivo reemplazar la actual, que lleva su firma, y fue promulgada en el primer gobierno de Sebastián Piñera en 2013.

El día que iba presentar Longueira

Si bien su exposición estaba fechada para el 24 de enero, los cuestionamientos presentados por legisladores socialistas, que tildaron de desfachatez la presencia del exsecretario de Estado, hicieron que este último no quiera presentarse al debate.

Longueira también aprovechó el espacio para acusar a los congresistas de “no haber leído ni una coma de la Ley”.

Recordemos que la actual legislación ha sido cuestionada por la influencia ejercida de la empresa pesquera Corpesca en su redacción. Todo luego que se descubriera que la corporación pagó millonarios montos a parlamentarios para que la pudieran favorecer en el texto.

Por este caso, fueron condenados por delitos de fraude al fisco y por cohecho, la ex diputada de Unión Demócrata Independiente (UDI), Marta Isasi y el ex senador del mismo partido, Jaime Orpis.

