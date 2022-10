“Comentarios homofóbicos y morbosos”: Padre acusa hostigamiento al caminar de la mano con su hijo autista

Una insólita situación se ha difundido por redes sociales. Y es que un padre ha denunciado recibir insultos homofóbicos y morbosos cuando sale a caminar de la mano con su hijo que está dentro del espectro autista.

A través de su cuenta de Facebook, el usuario Pintor Danny Richard Valdebenito Ortiz escribió: “Que terrible experiencia caminar tomado de la mano de tu hijo con un autismo severo por comunas de Ñuble y escuchar comentarios morbosos y homofóbicos de personas que no estiman reservar su percepción personal y superficial y más aún cuando es errónea… Hijo, yo jamás soltaré tu mano”.

Danny Valdebenito agradeció los mensajes de apoyo y comentó que “decidí hacerlo presente ya que me llamó la atención de manera penosa que en cada comuna que he visitado y he caminado junto a mi Tomy de la mano he escuchado y percibido estos comentarios inadecuados y lamentables, que me entristecen el alma al pensar que hoy que puedo acompañarlo somos vulnerables ambos”.

Finalmente, el padre expresó que “mi temor es y será siempre no saber qué sucederá con él cuando yo ya no esté. Percibo y observo una sociedad que da miedo y desconfianza para el futuro del ángel que me tocó cuidar y encaminar para el propósito de Dios, mi Tomás”.

Hasta el momento, la publicación ha alcanzado alrededor de siete mil reacciones y acumula casi 600 comentarios de usuarios que mostraron apoyo a los afectados.