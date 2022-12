“Vamos por más penas y más años”: Padre de Antonia Barra ve con “optimismo” la anulación de condena de Pradenas

La sentencia contra Martín Pradenas que se dio a conocer el pasado 26 de agosto por delitos de abuso sexual y violación, dio un giro total este jueves luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de nulidad presentado por la defensa.

Según argumentó el máximo tribunal, la decisión se tomó por la “falta de imparcialidad de uno de los jueces debido a comentarios sobre el caso en sus redes sociales”.

De acuerdo con lo indicado, dichos comentarios “fueron realizados mientras se desarrollaba el juicio oral, por lo que deja en posición desfavorable a una de las partes”, en este caso, a Pradenas.

Por otro lado, la Corte Suprema señaló que “no cuestiona temáticas de fondo” que fueron presentadas en esta causa, tales como “pruebas, participación del imputado y la utilización de la perspectiva de género” para su resolución.

Reacción del padre de Antonia Barra

Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, una de las víctimas de Martín Pradenas, conversó con el programa Contigo en directo de Chilevisión, calificando como “falso” el argumento entregado por la Corte Suprema.

“Se basan en que el juez comentó ciertas palabras. Aquí hay que hablar con la verdad, la única persona que se dio cuenta que hay algo mal en esta resolución es la jueza que votó en contra de los otros cuatro y dio su argumento, que es el mismo nuestro: No existe la prueba que presenta la defensa”, afirmó.

En esa misma línea, sostuvo que “lo único que hizo el juez fue que, terminado el juicio, uno de sus alumnos lo felicitó por su fallo y le puso ‘me gusta’. Eso es lo único objetivo y real, pero es falso que compartió, viralizó y todas esas cosas que dice la defensa (…) Esto no sucedió, se debe legislar con la verdad y con pruebas”.

Sin embargo, aclaró “no estoy defendiendo el juez, yo creo que provocó un tremendo desorden en todo esto, un desorden innecesario completamente”.

“Por destacarse con sus temas de clase y qué se yo, echa a perder un trabajo de tres años de todos los involucrados. Y vamos a la revictimización, palabra utilizada permanentemente y que la Corte Suprema no consideró”, apuntó.

Asimismo, declaró que el máximo tribunal “debió haber sancionado al juez, pero no hay un cuestionamiento a la prueba, a los testigos ni al trabajo de la fiscalía. Entonces, este caso se toma como un ejemplo de decir ‘no hagan esto jueces’, ¿y nosotros qué? Tenemos que hacer todo de nuevo, con todo el costo que significa”.

“Vamos por más penas y más años”

Debido a esta determinación, la Suprema ordenó un nuevo juicio oral contra Martín Pradenas, “con jueces habilitados” para dicho propósito. Además, aclararon que mientras dure este proceso, el imputado continuará en prisión preventiva.

Al respecto, Alejandro Barra sostiene que será “muy obediente” con la legislación y ve esta decisión “con mucho optimismo”. “El objetivo le he encargado a nuestro equipo es que seamos capaces de hacer mejor el trabajo, pero con una variable distinta: vamos por más penas y más años, ese es el desafío que nos hemos puesto”, sostuvo.

“¿Si estamos en esto es para qué hundirnos, irnos para la casa y dejar de pelear? No, entonces veo esto como una oportunidad para lograr más de lo que todos quedamos disconformes en agosto cuando dijeron 20 años. Esta es la oportunidad y si tenemos que pasar de nuevo por esto, lo tenemos que hacer”, agregó.

No obstante, reconoció que esta situación “no es fácil, el único que estoy en esta postura en mi familia soy yo. Toda mi familia está con depresión y no quiere salir, tiene todo un tema a raíz del revuelo que ha sido conocer esta noticia por los medios y no por los medios formales“.