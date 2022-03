El padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, se refirió a lo ocurrido este martes en La Araucanía, donde múltiples balazos al aire interrumpieron una actividad de la ministra Izkia Siches.

El comunero mapuche lideraba una caravana con la comitiva ministerial hacia la comunidad de Temucuicui cuando se escucharon una serie de impactos de bala.

Según explicó a la prensa, la titular del Interior se dirigía a la zona para sostener una reunión con él. “La reunión pensé que era una conversa protocolar, conversar sobre el tema familiar”, aseguró.

Sin embargo, comentó que su llegada a la zona no fue avisada con tiempo y en esa línea, dijo que “hay que entender que en este país no estamos en esas condiciones. Nosotros no tenemos confianza con los gobiernos”.

“Yo no puedo comentar lo que ocurrió en el camino. Lo que quiero decir es saludar a la ministra, porque creo que hay buena intención del gobierno y eso lo valoramos. Lo que haya pasado en el camino, eso lo vamos a resolver dentro de la comunidad, por lo tanto nosotros vamos a conversar”, expuso antes de ingresar a una comisaría de Carabineros para conversar con la ministra Siches.

“Yo no puedo decir qué es lo que pasó, porque yo no tengo idea de lo que pasó. La visita fue muy improvisada, entonces por lo tanto, no podemos decir nosotros que esto se hizo con tiempo”, afirmó.

Finalmente, declaró que “los gobiernos anteriores nos han mentido, entonces yo creo que esto va a seguir ocurriendo en las mismas condiciones. Hay que armas los lazos de confianza”.