“Esperando en la impotencia”: Habla padre de chilena asesinada en Argentina y familia pide justicia

El crimen de la chilena Margarita Bascuñán en Córdoba, Argentina, ha impactado a Chile y al país trasandino. Mientras la familia de Fabián Romero, pareja de la mujer y principal sospechoso, comenta que él no es el culpable, familiares de ella opinan lo contrario y piden justicia, mientras están a la espera de la repatriación de sus cenizas. En medio de la investigación han salido nuevos antecedentes a la luz, como una carta que habría sido escrita por Margarita previo a su muerte. Además, el padre de la mujer, Jorge Bascuñán, habló en exclusiva con CHV Noticias e indicó que “todavía no me creo estar en esta situación, ella era tan ágil”. Al mismo tiempo aseguró que están “esperando en la impotencia (…) yo estaría allá, buscando a este hombre, no me habría quedado de brazos cruzados”.