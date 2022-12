“Con mi hija de 2 años en brazos”: Padre denuncia que fue amenazado al interior de cine con un cuchillo

Un insólito suceso es el que denunció Felipe Silva a Contigo en la Mañana, asegurando que fue amenazado con un cuchillo al interior del Cine Hoyts de Maipú mientras se encontraba en compañía de sus tres hijos.

Según relató al matinal de Chilevisión, el problema se inició al momento de entrar a la sala para ver la película, cuando un trabajador le pidió los tickets y le reclamó porque solo había adquirido tres y no cuatro.

“Compramos tres entradas porque mi hija pequeña tiene 2 años (…) Y él me dijo que la niña igual paga”, acusó. Pese a eso, pudieron entrar a la sala y empezar a ver el filme, pero luego debió abandonar el lugar debido a que su guagua se encontraba incómoda y haciendo ruidos.

Precisamente para no afectar al resto, salió con su bebé y “nos pusimos en el pasillo, entre las salas. Mientras mis dos hijos quedaron dentro del cine, yo cada cinco minutos iba a verlos“, contó.

En un momento, relató, su pequeña hija comenzó a correr y se metió a una sala que no correspondía. Así, Felipe fue tras ella para sacarla y, en esa interacción, fue abordado nuevamente por este trabajador con quien ya había tenido el altercado inicial.

El denunciante reconoció que, en medio de su molestia, le dijo: “Recién me hueveaste por las entradas, así tal cual se lo dije, y ahora me veni’ a huevear porque me meto a una sala con mi hija”.

“Cuando me preguntó si lo estaba amenazando, le dije que sí”, agregó.

Esta situación escaló al subgerente del recinto, quien se acercó al padre junto a una guardia con el fin de aclarar lo ocurrido. “Este tipo pasa por detrás de él, todavía con su ropa de trabajo, y luego de nuevo pasó”, añadió.

Cuando creyó que todo había terminado, “él salió de detrás de los carteles y me dice ‘amenázame ahora’, y se mete la mano a la espalda y me saca un cuchillo”, continuó, aclarando que el individuo se había sacado su uniforme.

“Bajé a mi hija de los brazos para estar alerta a cualquier cosa y lo grabé”, añadió este padre, manifestando que después tuvo que ir a dejar a sus hijos a la casa de su madre, debiendo regresar al cine para ingresar la denuncia con Carabineros.

De acuerdo con su versión, hasta el momento no ha sido notificado respecto del procedimiento, mientras que indicó que desde el cine también le señalaron que los abogados se comunicarían con él.