Padre de Nicolás Zepeda relató íntimo encuentro que tuvo con su hijo: “Lo conseguimos, por fin”

Ana Luz Contreras y Humberto Zepeda, padres de Nicolás Zepeda, concretaron uno de sus mayores anhelos desde que comenzó el segundo juicio contra su hijo: Poder abrazarlo.

Este lunes comenzará la tercera semana del segundo juicio contra el chileno, acusado como el responsable de la muerte y desaparición de Narumi Kurosaki. Sin embargo, en medio de la vorágine del proceso judicial en Besanzón, su padre relató cómo fue el íntimo encuentro con el chileno que fue condenado por el crimen en una primera instancia.

¿Cómo fue el encuentro en los padres de Nicolás Zepeda?

En una entrevista con LUN, Humberto Zepeda compartió las sensaciones que le dejó el momento familiar que duró 45 minutos, pese a que no estuvo exento de complicaciones para concretar la cita con el acusado.

“Desde antes de llegar (que) veníamos haciendo gestiones con la justicia francesa, porque no veíamos a Nicolás desde febrero, cuando se aplazó el juicio, pero no tuvimos acogida. Ahí es donde uno empieza a notar que no es bienvenido y que, para este país, ya hay un culpable casi declarado”, contextualizó el padre de Zepeda.

Asimismo, este confirmó que, junto a Ana Luz Contreras, pudieron estar con su hijo y compartir durante cerca de una hora, relatando cómo fue el encuentro.

“Este viernes lo conseguimos, por fin lo abrazamos. Estuvimos 45 minutos con él en una salita en el Centro de Detención de Vesoul. Los abogados lo consiguieron. Antes solo lo veíamos en la audiencia de lejos“, explicó el padre de Nicolás Zepeda.

También, agregó sobre el abrazo con su hijo que “fue piel a piel, lo abrazamos. El abrazo de la mamá fue el más largo. Estuvimos ahí en una mesita, conversando solo los tres. Estábamos muy contentos por verlo“.

Finalmente, sobre la íntima charla que sostuvieron los padres de Nicolás Zepeda con su hijo, indicó que no quisieron hablar del proceso judicial, sino de asuntos familiares.

“Esos 45 minutos no los íbamos a gastar en eso (temas judiciales). Aprovechamos de hablar de cosas de la familia. Él se acuerda mucho de sus hermanas, de su perro. Se acordó de su abuela que falleció“, detalló Humberto Zepeda.

