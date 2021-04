Durante esta mañana se dio cuenta de la detención de al menos dos cómplices directos del asesino de Tamara Moya, la menor de 5 años que falleció tras recibir un impacto de bala en medio de una encerrona en Huechuraba a fines de febrero.

Los involucrados fueron aprehendidos esta mañana por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quienes, además, dieron cuenta de la detención de otros 4 individuos en el procedimiento.

Desde la PDI confirmaron “que el día de hoy se ha materializado la detención de 6 personas: 3 hombres y 2 mujeres, uno de ellos menor edad, con un alto compromiso delictual. Son integrantes de una banda criminal cuyo giro eran los robos con intimidación, hablamos de la modalidad de encerronas y portonazos. A dos de ellos se le atribuye participación directa en el robo con intimidación ocurrido en febrero”.

Lee también: Gran caravana despide al pequeño Tomás Bravo: Asistentes piden justicia

Raúl Moya, padre de Tamara, quien llegó en conjunto con la madre la niña hasta la ceremonia funebre Tomasito, destacó que los tres involucrados en el asalto con resultado de muerte ya se encuentran fuera de circulación, de los cuales uno de ellos murió en medio de otro ilícito que estaba cometiendo, sin embargo, para él se cierra un proceso e inicia otro.

“Esto es en cierto modo una etapa superada. La etapa policial ya está superada y ahora nos tenemos que enfocar en la etapa de la justicia, de las condenas, porque no sacamos nada con que las policías y los fiscales hagan el trabajo si después los jueces dan penas blandas (…) Vamos a exigir las penas máximas que permita la legislación, no nos vamos a conformar con menos”, sostuvo.

Lee también: Cámara aprueba proyecto que garantiza atención preferencial a la tercera edad en el comercio

Camila Almonacid, madre de la pequeña, contó entre lagrimas que se enteraron de la noticia mientras iban viajando, sin embargo, manifestó que la noticia no le genera tranquilidad porque “pase lo que pase, aunque los tengan o se pudran en la cárcel, nada me va a devolver a mi hija y nada me va a dar felicidad ni tranquilidad. Lo único que nos alegra es que estos delincuentes ya no van a poder matar a ninguna otra Tamara“.

En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informó que se solicitará la prisión preventiva para los dos involucrados directos en el crimen de la menor y afirmó que pedirán “sentencias de carácter ejemplificadoras”. “Este es un caso que a todos nos ha conmovido así que esperamos ver importantes rescoluciones y ojalá condenas“, subrayó.