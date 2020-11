La diputada Pamela Jiles (PH) anunció que iniciará acciones legales contra Marcelo Ríos, luego de las declaraciones que emitió durante el programa Las Indomables, junto a Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

En la instancia, el tenista relató un episodio que habría ocurrido durante una entrevista que ella le realizó cuando tenía 14 años.

“Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me empezó a conversar y me dijo, bueno, estaba mi mamá ‘la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha. Tú te sacas la ropa y tení que hacer la entrevista en la ducha’ me dijo”, contó el ex tenista.

“Lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Mi mamá le dijo ‘señora, pare su hueveo’ y la echaron”, agregó.

Ante estas declaraciones, Jiles escribió a través de Twitter: “Anuncio acciones legales contra el tenista Marcelo Ríos por sus falsas y graves imputaciones, que ocurren cuando estoy abocada a #SegundoRetiro para aliviar el sufrimiento de mi pueblo”.

“El daño causado se extiende a quienes difundan estos infundios que afectan gravemente mi honra”, cerró.

Durante esta jornada, el ex número uno del mundo ya había echado pie atrás a sus palabras, indicando que “quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quiso violarme”.

“La manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle más picante al tema, repito en ningún momento trató de abusar de mí, pero todo el resto de la historia es totalmente verdad”.