La diputada Pamela Jiles (PH) propuso bajar su candidatura presidencial, a cambio de que el Gobierno apoye el proyecto del tercer retiro de fondos de las AFP y no lo envié al Tribunal Constitucional (TC).

La parlamentaria realizó el anuncio este martes desde el Congreso, donde las iniciativas para este nuevo retiro serán votadas en una sesión de la Comisión de Constitución.

Durante su intervención en la Sala, Jiles acusó que se ha usado el hemiciclo para atacarla: “la miserable clase política corriendo en círculos porque una mujer de 60 años, sola, los enfrenta en sus propios sucios términos”.

La diputada acusó que hay parlamentarios que buscan, a través de ella, atacar al candidato a gobernador por la RM, Pablo Maltés, quien es también su pareja: “Pablo Maltés no cuenta con la privilegiada tribuna de un parlamentario para defenderse. Lo hacen con el objetivo de herirme y lo logran, porque Pablo Maltés es mi amor, es el padre de mis dos pequeños hijos que vivieron sus primeros años en el Sename, pero también porque Pablo Maltés fue el único apoyo que tuve cuando diputados de derecha y de oposición salieron en fila, a coro, a rechazar el mismo tercer retiro del que hoy se cuelgan”.

La candidata del PH lideró en intención de voto (20%) en la última encuesta Plaza Pública Cadem, tomado ventaja sobre Joaquín Lavín (14%) y Daniel Jadue (11%).

Jiles afirmó que su posición en las encuestas y ser el “rostro de los retiros” es el motor de los ataques que acusó haber sufrido: “evalúan con preocupación cómo crece mi capital político y Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro”.

Sin embargo, aseguró que “mi única ambición es salvar a mi pueblo que sufre. Pues bien, seamos prácticos entonces. Le digo desde aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial, si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de ley del tercer retiro y no lo lleva al TC”.

“Piñera tiene en sus manos eso que lo obsesiona: sacarme de la carrera presidencial”, agregó.

El domingo pasado, el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, no descartó que el Ejecutivo lleve el tercer retiro al TC. En entrevista con Canal 13, el secretario de Estado dijo que “un gobierno no puede eximirse de hacer cumplir la Constitución política si percibe que un poder del Estado está invadiendo las atribuciones de él”.

El Gobierno ya envió el proyecto del segundo retiro al TC, donde fue declarado inconstitucional.