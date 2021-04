La diputada Pamela Jiles (PH) se refirió este martes a uno de los proyectos que más capta atención por estos días: el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

La iniciativa, que fue aprobada la semana por el Congreso, vive este martes una jornada clave, ya que el Tribunal Constitucional definirá si es que es admisible o no el requerimiento del gobierno que busca frenar su promulgación.

En conversación con el matinal Bienvenidos de Canal 13, la parlamentaria aseguró que “existe una probabilidad importante de que el TC sorpresivamente falle de que no es admisible este recurso”.

“Es importante que la opinión pública sepa que la abuela y su ejército de nietos tiene a la clase política bailando a nuestra música y tenemos al Presidente Piñera en el suelo, chapoteando en el barro”, sostuvo.

En la instancia, la parlamentaria tuvo una incómoda conversación con los integrantes del panel. Primero con Amaros Gómez-Pablos, quien le consultó si su intención es ayudar a la gente o derribar el sistema de AFP.

“Preguntas pelotudas, por favor Amaro, no quiero. Mi intención con estos retiros son salvar a la gente del hambre. No sólo el desgobierno, sino que la miserable clase política completa, salieron en fila a rechazar este tercer retiro, diciendo que era un cajero automático. Yo soy política, pero no soy miserable”, dijo.

Algo similar ocurrió cuando Sergio Lagos le preguntó quién dentro de la “clase política miserable” podría asumir el rol del presidente Sebastián Piñera en caso de que prospere la acusación constitucional en su contra.

“Qué pregunta más tonta, pero la abuela tiene el derecho de responder lo que a ella le plazca”, respondió, y pidió sacar al animador de la conversación.

Finalmente, sostuvo que “yo no soy de izquierda ni de derecha, no soy hombre ni soy mujer, yo soy la abuela de mi pueblo, actúo para mi pueblo”.

“Mi único patrón es mi pueblo, mis ‘sinmoneda’, ellos me dan las órdenes y yo como un robot vengo aquí donde está la clase política miserable, de la que yo formo parte por supuesto, pero formo parte para confrontarla”, continuó.

“Usted no me negará que ha habido un cambio en la política desde que la abuela ingresó a antes que la abuela ingresara”, cerró.