Tras la muerte del joven malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, el candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, dijo que “en Alemania o Chile la policía hace uso de su arma”.

A través de Twitter, el ex ministro de Defensa pidió “analizar objetivamente lo sucedido: persona se niega a control, no obedece petición de dejar machetes, no obedece disparo de advertencia, se abalanza sobre policía con elementos capaces de matar”.

Ante esto, la diputada del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, lo emplazó revertir sus dichos. “Le pido que se retracte de esta declaración en la que usted justifica un homicidio“, escribió la periodista.

Las reacciones del mundo político

Desde RN, a través de la voz del diputado Francisco Eguiguren, hicieron “un llamado al Ministerio Público, para que en menos de 48 horas defina un fiscal especial que se dedique a investigar la acción de estos delincuentes que quieren pretender destruir el Estado de Derecho en Chile”.

En la misma línea del oficialismo, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) advirtió que “desde la bancada UDI le entregamos el respaldo a Carabineros de Chile”.

“Por lo que se ve claramente en las imágenes, este sujeto se abalanza sobre el funcionario policial con una clara intención de infringir heridas con machetes, no con un una pluma o un lápiz, sino con elementos cortantes que le podrían haber costado la vida”, declaró Coloma.

Por otro lado, desde la oposición, increparon a Carabineros por el fallecimiento del malabarista y pidieron una reforma a la institución policial.

La Democracia Cristiana (DC) instó al Ministerio del Interior a que “no sólo se determine una profunda investigación, sino que se apliquen las sanciones más drásticas a los responsables. Reservándonos perseguir de la misma manera las responsabilidades políticas que correspondan”.

Asimismo, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) señaló que “el brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga”.

