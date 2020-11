La diputada Pamela Jiles (PH) no descartó participar de las próximas primarias de la oposición luego de que su nombre se posicionara entre las principales preferenciales presidenciales en recientes encuestas.

Consultada sobre el tema por Emol, la parlamentaria señaló que “si los políticos tradicionales, y sobre todo los de la oposición se siguen dando vueltas como mojones en el agua, voy a tener que ser candidata parece”.

“Estaría bueno que se estén poniendo a hacer lo que tienen que hacer, que es lo que les exige la gente, que es ver cómo le ganamos el gobierno a la derecha en el próximo periodo. Pareciera que están haciendo todo lo contrario“, continuó.

Lee también: Cubillos apoya que Partido Republicano se sume a Chile Vamos en elección de convencionales

Jiles aseguró que “si es así, yo considero y tengo pruebas de eso, de que no hay otra persona mejor dentro de la oposición para representar al 50% más uno que es necesario para llegar al gobierno”.

Para la legisladora “lo único que hay que hacer, está clarísimo hace tiempo, pero no lo hacen, atornillan al revés, lo único que hay que hacer es ir todos unidos a las elecciones de concejales, de convencionales, poner un gran primaria de una primaria presidencial”.

“Donde se presenten todos los que quieran, nadie vetado, y yo le gano a todos”, agregó.

De todas formas, aclaró que “la abuela hoy no es candidata. Eso lo digo claramente. Hasta aquí no soy candidata. He recibido la petición de mi partido de considerarlo y he recibido estos resultados de encuestas, que les creemos poco todos los chilenos, pero que probablemente puede ser un indicador”.