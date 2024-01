Caso Pamela Leiva: ¿Existen protocolos en peajes para automovilistas ante emergencias?

La comediante Pamela Leiva vivió una angustiante situación este miércoles: cuando iba en su auto siguiendo a la ambulancia que llevaba a su madre en una emergencia, no le permitieron pasar por un peaje debido que no tenía dinero en efectivo para pagar. Un caso que pone en relieve la anomalía de que algunos peajes solo pueden pagarse con dinero en efectivo. Es por ello que, en cuanto al protocolo de emergencias, actualmente no existe uno para casos que consideren a conductores, pues en la práctica solo ambulancias, bomberos y policías tienen permitido no cancelar.