Una nueva investigación de los denominados Pandora Papers sacude al empresariado chileno. En esta ocasión, el indagado es el empresario minero y filántropo, Leonardo Farkas, a quien se le detectó fundaciones privadas en Panamá con las que planeó su sucesión de patrimonio.

En un nuevo reportaje publicado este martes, los medios chilenos Ciper y LaBot, pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés), revelaron que la figura pública comenzó a ejecutar en 2008 operaciones en el extranjero con este objetivo, eligiendo Panamá como la sede principal.

De acuerdo a lo informado por ambos medios, Farkas decidió abrir tres fundaciones de interés privado (FIP), para lo cual solicitó el servicio del bufete Alcogal. Con ellos, construyó en febrero de ese año Con Suerte Foundation, la cual tiene únicamente como propósito el resguardo del patrimonio y la herencia, ya que no tiene permitido realizar actividades con fines de lucro, esto por la legislación panameña.

El empresario pagó aproximadamente US$1.750 en conceptos de constitución, tasas, derechos notariales, representación y honorarios, siendo Farkas el único beneficiario y el que supervisa su funcionamiento.

En la investigación se indica que los activos de Con Suerte Foundation fueron puestos bajo custodia del banco privado Andorra Bank Agricole Reig S.A. (Andbank), entidad que quedó como único miembro del Consejo de la Fundación.

Ya en marzo del 2008, el filántropo decidió abrir dos fundaciones más: Kookie International Foundation y Pulichulis Foundation, siendo Betina Friedman, esposa de Farkas, la protectora de la primera y que también está bajo la custodia de Andbank.

En el reportaje, se revela que los principales beneficiarios de Pulichulis son los tres hijos de la pareja, siendo Betina la recibirá el 25% de las ganancias netas anuales generadas por los activos de la fundación y que serán utilizados para la educación de sus hijos, esto por reglamento.

Además, exponen que cuando los otros beneficiarios (en este caso herederos) cumplan los 21 años, los activos de la fundación se dividirán en tres cuentas separadas, de modo de facilitar su traspaso y distribución, por lo que cada uno recibirá US$1 millón. Esa edad ya la cumplieron dos de los hijos.

Sin embargo, no son los únicos pagos recibirán los herederos, ya que se estipula que son un total de cinco, debido a que a los 25 años se instruye que se les traspase a cada uno US$1,5 millón; a los 30 otros US$1,5 millón; a los 35 un cuarto pago de US$2 millones; y a los 40 años un quinto y último de US$4 millones.

“De acuerdo con la legislación chilena sobre herencias, asignaciones y donaciones, las sucesiones patrimoniales deben pagar entre un 1% y hasta un 25% de impuestos, según la cuantía de los valores transferidos. Todo traspaso por sobre las 1.200 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos $760 millones de pesos, cae en el tramo más alto”, señala la publicación.

Todas estas fundaciones en el país centroamericano cuentan con reglamentos internos que no tienen la obligación de estar a la vista de la autoridad fiscal panameña ni chilena.

La respuesta

Contactado por los investigadores respecto a esta situación, Farkas decidió contestar a través de su abogado Juan Ignacio Correa, quien declaró que esto lo hizo “por recomendación” con el objetivo de “hacer fundaciones para sus donaciones religiosas y de beneficencia o a orfanatos, entre otras, y para regular su sucesión, pues a juicio de sus asesores de entonces resultaba menos engorroso hacerlo a través de ese tipo de entidades”.

“A dichas fundaciones Leonardo Farkas no les transfirió fondos ni tampoco operaron, simplemente se constituyeron. El motivo de su no utilización fue que decidió no usarlas y, además, hacer sus donaciones a título personal. Hoy esas fundaciones no existen”.

En ese sentido, Pandora Papers confirmó que efectivamente las tres fundaciones se cerraron, pero que se pagó un costo por mantenimiento durante algunos años, siendo oficialmente clausuradas en septiembre del 2018.

Una Sociedad Anónima

En el reportaje también se da cuenta que una Sociedad Anónima llamada Postalin se creó en febrero del 2008, emitiendo un poder por parte de los directores para que sea Andbank los que administren los activos de la sociedad.

A raíz de esto, se instruyó la apertura de cuentas en Suiza (Ginebra). Específicamente en los exclusivos bancos privados de Edmond de Rothschild y Lombard Odier. Sin embargo, en 2017 se supo que 10 mil acciones al portador fueron canceladas y emitidas a un beneficiario, se trata de Con Suerte Foundation.

Además, se agrega que a través de la Ley 52.2016 se dio aviso de que los registros sociedad Postalin S.A. “serán mantenidos en la siguiente ubicación y retenidos y controlados por la siguiente persona”.

“El nombre que aparece allí es el de Leonardo Farkas Klein y el domicilio, su casa ubicada en Gran Caimán, la más grande de las tres islas que conforman el archipiélago de Islas Caimán”, revela la publicación.

Al respecto, Farkas, a través de su representante legal, dijo escuetamente no tener conocimiento de esta sociedad.

“No tiene inversiones ni ingresos provenientes de ninguna fundación, institución, empresa o sociedad extranjera situada en paraísos fiscales. Tampoco tiene negocios en ninguna parte del mundo. Sustenta su vida, la de su familia y los actos de filantropía que realiza con el producto de sus inversiones pasivas registradas a su propio nombre, pagándose todos los impuestos que correspondan”, sentencia el abogado Correa.

Finalmente, tanto Ciper como LaBot detallaron que la empresa minera china Qisheng Resources Limited se querelló contra Farkas por estafa, proceso que sigue en curso ya que la Corte Suprema revirtió el 22 de abril pasado un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había decretado el abandono del procedimiento judicial por parte de los demandantes.

Según ambos medios, la deuda de parte de Farkas y su empresa minera superaría los US$50 millones.