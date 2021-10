El presidente Sebastián Piñera explicó esta tarde la compraventa del proyecto minero Dominga, donde participó junto a su amigo, el condenado empresario Carlos Délano, luego de que se dieran a conocer nuevos antecedentes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ): Los Pandora Papers.

En la instancia que se dio este lunes, el mandatario declaró que “desde abril del 2009 me desligué absolutamente de las empresas familiares y de cualquier empresa en la que hubiera participado”.

“No tuve ningún conocimiento ni información de las compañías antes informadas, con el objetivo de enfrentar la candidatura presidencial con total transparencia y autonomía”, agregó el jefe de Estado, especificando que “los hechos mencionados en el reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación en 2017 e investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los Tribunales de Justicia”.

A raíz de esto, variadas repercusiones se generaron en el mundo político, donde algunos parlamentarios de la oposición reiteraron que impulsarán una acusación constitucional contra el mandatario.

Por ejemplo, el diputado Marcos Ilabaca (PS) “el presidente no dijo nada, trató de crear un escenario que no existe. Quedé con la sensación de una absoluta falta de transparencia, el presidente tiene que saber que los chilenos personas inteligentes y merecen una respuesta como corresponde”.

“Él hace un negocio con su mejor amigo y no dijo nada de por qué no hizo el negocio en Chile. Debe todavía muchas explicaciones y trata de vestir como víctima. No ha estado a la altura”, añadió Ilabaca.

En tanto, la diputada Pamela Jiles, afirmó que “solo cabe la destitución inmediata”, aclarando que ella ya firmó para presentar la acusación constitucional junto a su par Félix González, por lo que solamente se requieren ocho más para oficializarla.

Lo van a salvar de nuevo? #AcusacionConstitucionalAPiñera necesita 10 diputados q firmen. Ya somos dos @Felixecologista y yo.

Faltan 8.

Tenemos los 78votos en la @Camara_cl

Qué esperan? Lo van a salvar de nuevo como lo hicieron el 15 de noviembre?pic.twitter.com/u3i5RO8iFY — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) October 4, 2021

Vamos a reunir las firmas para la acusación constitucional contra Piñera. Estamos reuniendo los antecedentes para redactarla #PandorasPapers #PandoraLeaks pic.twitter.com/zsdTCRl607 — Félix González (@Felixecologista) October 4, 2021

Desde el oficialismo, el parlamentario RN Andrés Celis señaló que “el actual gobierno no se puede pronunciar sobre este tema y tiene que esperar a que sea el próximo. Se debe iniciar una investigación por parte del Sistema de Impuestos Internos de oficio y según eso, no descartar una acusación constitucional”.

“Si hay un antecedente serio y fundado, no tendría problemas en sumarme, pero primero tengo que conocer antecedentes, porque todo lo que se conoce es por periodo anterior”, expresó el legislador oficialista.

Por otra parte, el director de Greenpeace Chile Matías Asun, se preguntó si “¿Le parece bien que se negocie condicionando la desprotección ambiental, mientras las propias autoridades ambientales proponían evitar proteger la zona de Dominga a los científicos? ¿Vamos a dejar que Dominga avance?”