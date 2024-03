Habla papá de niña que acusó bullying en colegio de Talca: “Hacen como que no existe”

Una denuncia de bullying se viralizó rápidamente en TikTok y llevó a que la Superintendencia de Educación ingresara una denuncia de oficio para investigar el caso expuesto por Pía, una estudiante del Colegio Inglés de Talca.

“Hola, me llamo Pía y soy alumna del Colegio Inglés de Talca, pasé a octavo básico y me hacen bullying. A mí… la verdad la he pasado muy mal y estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola”, comenzó diciendo en el registro.

Esta situación fue comentada por Claudio Vivanco, su padre, quien en conversación con LUN explicó que la niña les manifestó en las vacaciones su miedo por regresar a clases: “Nos dijo que no podía dormir bien y que no sabía qué hacer con su vida. Esto nos dejó muy preocupados“.

Pero esta situación no esperaban que fuese expuesta por la pequeña en redes sociales. De hecho, fue Pía quien les mostró el video a sus padres y ella les argumentó que no lo bajaría de la plataforma “porque todo lo que decía ahí era verdad, que pasaba también con otros niños y nadie hacía algo al respecto”.

“Entonces, creemos que si a ella le hacía bien, íbamos a apoyarla en esto“, aseguró Claudio.

El relato del padre de Pía

“Ella ha arrastrado una gastritis crónica que, según los especialistas que hemos consultado, podrían incluso generarle un cáncer gástrico y la mantiene con un delicado estado de salud”, comentó el padre de Pía, explicando algunas de las consecuencias que a su corta edad ha debido enfrentar como parte de este hostigamiento.

Es más, la publicación del video ha generado un cierto alivio en la estudiante, ya que “no podía creer que afuera del colegio había gente tan buena que ni siquiera la conocen y empatizan”.

“Tanto así, que como a ella le encanta cantar, a través de los comentarios, el cantante Diego Torres dijo que se enteró y estaba dispuesto a darle clases de canto para que pudiera avanzar y dar vuelta la página”, complementó.

“También ha recibido violencia física”

Regresando a los hechos de bulliyng, Claudio recordó que en tres años no se ha podido revertir esta situación de bullying, afectando no sólo la salud de Pía, sino que también su rendimiento.

“Desde el colegio nos han dicho que iban a hacer algo al respecto, pero pese a que hemos tenido reuniones por convivencia escolar, la situación no cambió. La tuvieron que cambiar de curso, pero los malos tratos no se detuvieron”, expuso.

En concreto, los compañeros de Pía la ignoran y “hacen como que no existe”, negándole el saludo y dejándola fuera de los grupos de trabajo.

“También ha recibido violencia física, le rayaron su mochila con plumón diciéndole que se fuera. Incluso este grupo de compañeras que la trata mal ha amenazado a otras niñas de curso para que no se junten con ella, le rompieron un espejo que era un recuerdo de su abuela y el colegio no tomó acciones”, cerró respecto de estos hechos que fueron valientemente expuestos por Pía en su video.

