Pareja chilena pide ayuda para regresar al país: Joven resultó con daño cerebral tras accidente en Miami

Fue el pasado 17 de mayo cuando una pareja de pololos chilenos, Agustín Villanueva e Isidora Larrondo, sufrieron un accidente vehicular mientras transitaban en motocicleta por las calles de Miami, Estados Unidos.

De esa manera, lo que prometía ser un viaje de ensueño, se transformó en una pesadilla que mantiene a Isidora internada en estado grave. Asimismo, ambos enfrentan no solo un difícil panorama en materia económica y de salud, sino que además, se encuentran en calidad de ilegales en el país norteamericano.

Agustín relató en Contigo en Directo que el accidente se produjo luego que un vehículo hiciera un viraje imprudente en U, cruzando por la mitad de la calzada a pesar de que no estuviese permitido.

En ese instante, Agustín no alcanzó a frenar debido a la cercanía con este automóvil, e impactaron en la rueda delantera del mismo. Esto produjo que ambos salieran eyectados de la moto y resultaran con golpes de diversa gravedad.

Isidora fue quien sacó la peor parte, ya que estuvo en coma inducido durante dos semanas tras sufrir una fractura de cráneo. Ahora se mantiene fuera de riesgo vital, pero permanece grave e internada en el hospital, aumentando así la deuda con el recinto que ya alcanza los 200 millones de pesos.

Sumado a lo anterior, Agustín indicó al programa de Chilevisión que realizaron el viaje con el monto justo, por lo que no consideraron contratar un seguro de salud. “Uno no espera que pasen estas cosas realmente”, dijo.

En cuanto a su permanencia en Estados Unidos, ambos contaban con una visa de turista que venció el 31 de mayo. Por tanto, se encuentran en calidad de ilegales y sin los documentos necesarios para viajar, lo que se ve aún más dificultado por el evidente deterioro en su salud.

Ahora la familia de Isidora pide ayuda económica y asesoría legal para enfrentar lo ocurrido, intentando que el gobierno chileno tome cartas en el asunto para permitir un retorno seguro de la pareja al país.

Respecto de las redes de apoyo con las que la pareja cuenta en Estados Unidos, Agustín detalló que, en su caso, un amigo chileno que viajó Orlando lo está ayudando para tener un lugar donde hospedarse.

Mientras que “la familia de Isidora vendió una casa que tenían en el sur” para poder viajar a acompañar a la joven en su delicado estado de salud. Asimismo, “está su papá, que es residente, y fue él quien puso todas las firmas en el hospital, y la cuenta de millones es a él a quien le va a caer”, agregó.

Sobre el estado de su polola, Isidora, detalló que ella aún se encuentra internada y con sondas. “Ya no está en coma, pero está anestesiada constantemente con medicamentos. Tiene distintas fracturas en su mano y le sacaron piel por sus quemaduras, pero no se sabe su estado todavía porque aún tiene su cabeza sin una parte del cráneo, porque sigue hinchado (…) Aún no se sabe si va a recuperar el habla o si va a poder moverse”.

Agustín explicó que, en su propio caso, “estuve internado un día; me fracturé la parte de atrás de la cabeza, pero fue una fractura expuesta y la mayor parte de la sangre salió. Pero Isidora se golpeó con una roca en su cabeza y toda la sangre se acumuló dentro. Esto causó la hinchazón, y por eso tuvieron que abrirle la cabeza”.

Finalmente, el joven agradeció el apoyo que han recibido a través de redes sociales y reiteró que en estos momentos necesitan ayuda económica “para que la familia de Isidora pueda quedarse a acompañar”.

Junto a esto, requieren de profesionales con conocimiento jurídico, a fin de saber cómo proceder en cuanto a las cuentas del hospital, su estado migratorio y la situación con el conductor responsable del accidente.