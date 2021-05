“Lamento mucho la decisión del Colegio Médico y espero que ellos recapaciten”.

Así respondió el ministro de Salud, Enrique Paris, a la decisión del Colegio Médico de retirarse de la Mesa Social COVID-19 en medio de acusaciones sobre “decisiones imprudentes” que habrían “devenido en un nuevo descontrol de la transmisión viral, impactando en vidas y secuelas de miles de personas”.

En el balance del coronavirus de este lunes, Paris comenzó su respuesta sobre esta situación citando a la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral: “todas las veces que voy iniciar este punto de prensa, en silencio digo algo que decía Gabriela Mistral, y nunca me olvido. Gabriela Mistral dijo: ‘en este nuevo día que me concedes, oh, Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor’”.

“Si el Colegio Médico quiere dejar de pertenecer a la Mesa Social COVID-19 lo lamento profundamente, lo lamento de corazón y espero que recapaciten y que vuelvan a formar parte de la Mesa Social COVID-19″, agregó el ministro, asegurando que “todos los aportes son valorados”.

El secretario de Estado recordó que la mesa se creó bajo el liderazgo del ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y que “a partir de la mesa han surgido muchos documentos valiosos que nosotros hemos utilizado. De hecho, recordar que el tema de la salud mental surgió justamente de la Mesa Social COVID-19 y fue tan importante que llegó a transformarse en una ley, SaludableMente”.

Sobre la decisión misma del Colmed, reiteró que “respetando la decisión de los organismos independientes, en este caso una asociación gremial, yo lo lamento profundamente y ojalá que recapaciten y vuelvan a participar en la Mesa Social COVID-19”.