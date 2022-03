A pocos días del cambio de mando, el ex ministro de Salud, Enrique Paris, realizó un balance sobre su labor dirigiendo la cartera y de su rol a cargo del manejo de la pandemia en el gobierno de Sebastián Piñera.

En conversación con el Diario Financiero, la ex autoridad aseguró que el desempeño de la anterior administración había sido elogiado por instituciones internacionales como The Economist y Bloomberg y que no era correcto catalogarlo como “el peor de la historia”.

“Me duele mucho que digan que este fue el peor gobierno de la historia, porque esto no es así“, dijo.

Por el contrario, el ex jefe de cartera asegura que el gobierno cumplió con una excelente labor desde la llegada del COVID-19 a nuestro país. “Chile fue reconocido como el mejor país para vivir en pandemia, y cerrarse los ojos ante esa realidad no es bueno, decir que es el peor de la historia genera anticuerpos“.

Finalmente fue consultado por su relación con la actual ministra del Interior y ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien fue una de sus principales interlocutoras debido a la crisis sanitaria. Al respecto admitió que tenían una buena relación, pero que hubo una situación que la quebrantó.

“Al principio tenía una buena relación con Izkia Siches; era bastante dialogante y conversábamos harto. Hasta que un día ella dijo que yo no tenía que estar ahí porque no representaba a nadie… le daban esos arranques de repente”, añadió.