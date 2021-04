El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que las últimas declaraciones de Jaime Mañalich habrían afectado más al presidente Sebastián Piñera que a él mismo. En Tolerancia Cero el domingo pasado, el ex titular del Minsal dijo que el mandatario se equivocó al decir que Chile alcanzará la inmunidad de rebaño a fines de junio y planteó que la asesoría epidemiológica debería ser de mejor nivel.

Este miércoles, Paris participó en un conversatorio organizado por la Universidad de las Américas junto al ex ministro y actual decano de la facultad de Salud y Ciencias Sociales de la casa de estudios, Osvaldo Artaza; y el decano de la facultad de Comunicaciones, Mauro Lombardi.

En la instancia, y en declaraciones recogidas por La Tercera, el secretario de Estado afirmó que continúa hablando por teléfono o WhatsApp con el ex ministro de su cartera. “Lo voy a decir porque a lo mejor él también lo va a escuchar: yo creo que el presidente se ha sentido más afectado por sus comentarios que el ministro de Salud”, señaló.

Dirigiéndose al doctor Artaza, Paris agregó que “yo jamás te escuché hacer un comentario a tus sucesores y menos al presidente Lagos”.

“Volviendo a lo de la unidad, trabajar en conjunto, tener un norte común, hay que repetir esa parte de la comunicación, porque es importante que trabajemos unidos. Después podrán venir los balances, las críticas o los cambios que hay que hacer”, añadió.

El ministro argumentó que las críticas pueden ser bien recibidas cuando se realizan personalmente, ya sea por teléfono o por correo, “pero es diferente comunicarlas a la opinión pública”.

“Yo sé que se producen dolores cuando una ex autoridad hace algún tipo de crítica que puede ser malinterpretada, porque a veces no tiene mala intención, supongo. Yo siempre hablo con él, ha sido muy favorable a mi persona. Y yo creo que, como dije hace un minuto, quizás es el presidente el que se ha sentido más afectado, porque él lo nombró y Jaime pidió que lo sacaran, no es que lo hayan hecho renunciar, pidió que lo sacaran”, enfatizó.