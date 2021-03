Durante el balance de este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió escuetamente a las críticas realizadas recientemente al Gobierno y su administración de la pandemia, por parte de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

En conversación con el podcast La Cosa Nostra, la doctora emplazó sin filtro al Ejecutivo, asegurando que lo ha “pasado bien mal con este gobierno”.

“Nosotros ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos, además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, sostuvo.

Además, calificó al actual titular de la cartera sanitaria como un “buen soldado”: “Lo conozco (a Paris) de antes y creo que es una muy buena persona, pero evidentemente acá hay que tomar decisiones que no son fáciles, y me imagino que la presión dentro del gobierno, de los sectores económicos, de la Iglesia, o sea, cuanto gallo tenga que conocer el Presidente tiene que llamarlo para pedirle alguna cuestión”.

En el reporte, el secretario de Estado fue consultado respecto a estas declaraciones, afirmando que “siempre me he hecho cuestionamientos a mi función, siempre he pedido disculpas cuando me he convencido de que cometimos errores“.

Sin embargo, señaló que “no le voy a contestar nada a la doctora Siches, porque el lenguaje utilizado por ella y la forma en cómo se refirió a este ministro y al Presidente de la República, yo los encuentro inadecuados”.

Cabe recordar que, anteriormente, Paris había señalado que “a palabras infecciosas, oídos penicilínicos”, en alusión a los dichos de Siches.