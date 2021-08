Durante el balance COVID-19 realizado el pasado lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo énfasis en el aumento de la circulación de virus respiratorios estacionales en comparación a las cifras observadas durante el 2020, particularmente en el caso del Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

Según indicó, lo anterior se sustenta en un informe elaborado por el Instituto de Salud Pública (ISP), el cual indica que hasta el año pasado, “entre la semana 1 y 31 eran solo 50 (casos); este año, para el mismo grupo de semana, la acumulación del virus es de 193 casos, es decir, casi se ha cuadruplicado la presencia del virus sincicial” en el país.

El secretario de Estado explicó que este virus “produce un cuadro muy grave sobre todo en niños pequeños, en lactantes“, y también en el caso de niños con enfermedades de base como cardiopatías congénitas o problemas pulmonares de nacimiento, quienes “tienen una evolución muy grave”.

“Todavía no existe vacuna en contra del virus sincicial respiratorio”, añadió, detallando que “el año pasado no tuvimos tanto este virus y es probable que debido a la disminución de la circulación del coronavirus, vuelvan a aparecer virus respiratorios que el año pasado no teníamos”.

Qué es el virus sincicial y cuáles son sus síntomas

De acuerdo con el Informe de Evaluación Científica elaborado por el Ministerio de Salud en relación al Virus Respiratorio Sincicial (VRS), se estableció que éste se describe como “una de las causas principales de infección aguda de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños en todo el mundo, provocando una carga importante de morbilidad y mortalidad”.

“El VRS presenta altas tasas de incidencia en lactantes menores, siendo de evolución más grave en

pacientes con factores de riesgo, tales como antecedentes de prematuridad extrema y displasia

broncopulmonar (DBP), en los cuales la infección por VRS es la primera causa de hospitalización”, añade el documento.

De acuerdo con el Observatorio de Enfermedades Infecciosas de la Pontificia Universidad Católica, el causal del virus proviene de la familia de los paramixovirus, a la que también pertenecen otros virus respiratorios.

Plantean que su transmisión generalmente es mediante contacto directo a través de las manos u objetos contaminados, así como por las gotitas de saliva expulsadas al momento de hablar, toser o estornudar. Es decir, una situación bastante similar a la observada con el COVID-19.

Señalan además que “en la mayoría de los casos, el VRS produce solo síntomas menores que no van más allá de un resfrío común. En algunos niños, particularmente menores de 4 años o adultos mayores de 65 años, puede producir un cuadro respiratorio grave e incluso causar la muerte“.

Por otro lado, en el sitio web de la Clínica Las Condes especifican que los síntomas pueden ser leves, moderados o graves.

Síntomas leves: Congestión nasal; estornudo; tos seca y fiebre menor a 38°C.

Congestión nasal; estornudo; tos seca y fiebre menor a 38°C. Síntomas moderados: Tos que dificulte la alimentación; decaimiento; falta de apetito (rechazo de pecho o mamadera); silbido al respirar y fiebre mayor a 38°C.

Tos que dificulte la alimentación; decaimiento; falta de apetito (rechazo de pecho o mamadera); silbido al respirar y fiebre mayor a 38°C. Síntomas graves: Respiración rápida; respira hundiendo el tórax e inflando el abdomen; pausa respiratoria o apnea; quejido al respirar; cianosis, palidez o parece muy enfermo; fiebre mayor a 38,5°C e irritabilidad.

En caso de presentar síntomas moderados, la recomendación es acudir al centro de salud más cercano para recibir la atención oportuna. Mientras que en los síntomas graves, el paciente debe ser trasladado a un servicio de emergencia.

Cabe destacar que esta información es solo una guía de orientación para la ciudadanía. En caso de cualquier duda por el posible padecimiento de esta enfermedad infecciosa, es recomendado acudir a recintos médicos para obtener la orientación profesional correspondiente, evitando autodiagnósticos que pueden ser aún más riesgosos para la salud.