A fines del año pasado, el excandidato presidencial Franco Parisi fue acusado por la madre de sus hijos de no pagar la pensión alimenticia de sus dos hijos desde el año 2011.

Poco se supo de cuáles fueron las medidas que Parisi tomó al respecto. Eso cambió el 3 de marzo de este año, cuando, según consigna La Tercera, el ex panelista habría demandado a su expareja desde Estados Unidos para buscar la rebaja de la pensión acordada.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso el medio, Franco Parisi atribuyó a diferentes factores económicos el no poder cumplir durante este tiempo con los más de $2 millones acordados originalmente, y pidió además fijar un pago de 9 UTM ($499.833) .

“Si bien tengo claros los gastos y necesidades que debo solventar, debo señalar que mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué”, aseveró en dicho documento. “Debo hacer presente, atendido que mi situación económica cambió ya desde el año 2016, le comuniqué esta situación a la madre de los niños y se acordó solo pagar las colegiaturas de los niños, monto que en la actualidad tampoco tengo los medios para cubrir“.

“Atendiendo que el monto acordado como pago en dinero con los reajustes ya casi alcanza los tres millones de pesos y a que los gastos adicionales son extremadamente abultados, sumado a que mis ingresos mensuales alcanzan alrededor de 2.500 dólares americanos, que equivalen hoy a aproximadamente $2.000.000 (dos millones de pesos), no tengo ninguna posibilidad de pagar el monto de pensión, siendo imposible de solventar con mis ingresos actuales. Agrego que con el dinero que percibo debo cubrir gastos de vivienda, alimentación, salud y otros gastos básicos de mi hijo y míos, contribuyendo también a ello mi actual cónyuge”, manifestó.

Por sobre esto, Parisi indicó que su expareja cuenta con “una situación socioeconómica excelente, con un trabajo como ejecutiva de una de las grandes empresas del país, que le permite tener ingresos millonarios, pudiendo, en consecuencia, contribuir de mucho mejor manera que el suscrito a la manutención de nuestros hijos”.

Además, señaló que no tuvo más opción que tomar esta medida ya que “intenté solucionar este conflicto por una vía extrajudicial, lo que fue imposible, debido a la oposición tenaz de la demandada”.