El economista Franco Parisi es la carta presidencial del Partido de la Gente, quien resultó ganador de las primarias digitales internas realizadas por el conglomerado y por tanto, inscribió su candidatura ante el Servel y fue ratificada por la entidad.

Sin embargo, la ONG Chile Transparente, que promueve prácticas de transparencia, probidad y acceso a la información en instituciones públicas, privadas y sociedad civil, presentó una denuncia contra la campaña del abanderado independiente mencionado.

De acuerdo con lo estipulado por la organización, esta acción se sustenta por una publicación en las redes sociales de Parisi, y que contemplaba la cuenta bancaria del presidente del Partido de la Gente (PDG), Luis Alberto Moreno.

Todo esto con el fin de recaudar fondos para su campaña presidencial.

Según consignó Ex-Ante, Chile Transparente denunció el hecho ante el Servicio Electoral (Servel), pese a que el candidato borró la polémica publicación.

Así lo confirmó el director de la organización, Alberto Precht, quien explicó que “presentamos una denuncia, porque hay ilegalidades flagrantes. Parisi, al darse cuenta, borró el tuit”.

Una situación que también fue evidenciada por el ex fiscal, Carlos Gajardo, quien obtuvo una captura del tuit y la compartió a través de su perfil, alertando una presunta ilegalidad en lo señalado por Parisi.

Lo propuesto infringe el artículo 21 de la ley de la ley 19.884. Donación debe ser directo al partido (no a un particular) y debe darse recibos en formularios Servel. La infracción se sanciona con el triple de la donación.👇 pic.twitter.com/uwtUO7nmAW — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) September 3, 2021

De acuerdo con lo detallado por el ex persecutor, esta situación “infringe el artículo 21 de la ley de la ley 19.884”, ya que la donación se debe realizar directamente al partido y no un particular.

Por su parte, y tras ingresarse la denuncia, el Servel está estudiando los antecedentes para determinar si es que se incurrió en una ilegalidad. En caso de comprobarse lo anterior, se deberá iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionatorio, que contemplaría multas para el PDG.