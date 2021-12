Su carrera presidencial terminó en la primera vuelta del 21 de noviembre, obteniendo la tercera mayoría a nivel nacional pese a protagonizar una campaña sin siquiera haber puesto un pie en Chile. Por lo mismo, el programa digital del cual formó parte durante todo este periodo de comicios, Bad Boys, llegó a su fin este martes con su último capítulo. Una instancia en la que Franco Parisi (PDG) fue parte y donde tuvo duras palabras a ciertos tópicos de las propuestas del presidente electo Gabriel Boric.

El ex abanderado apuntó a desafíos del futuro mandatario en relación a la causa mapuche, igualdad de género -haciendo hincapié en el aborto- y el sistema de pensiones, con varias críticas en esta última arista. Sumado a esto, felicitó al ganador pese a asegurar que “me moría por ser presidente de Chile, pero no fue y no va a ser”.

“La política tradicional y los grupos económicos todavía no entienden lo que pasó”, analizó el economista ante los resultados, pero añadió que “es la sexta vez seguida que les han metido la pelota hasta por debajo de la lengua y todavía me dicen la misma estupidez de ‘no, si no va a pasar nada'”. Ante esto hizo una analogía, de que “es como que pones una rana en una olla con agua tibia. La rana dice ‘oh me estoy relajando, qué agradable’, y le empiezan a subir la temperatura de a poquito y listo, la mataste“.

Lee también: Junto al voto juvenil: Mujeres fueron la clave en triunfo de Gabriel Boric

Por otro lado, Parisi también tuvo palabras para el proceso constituyente. “Ahora me dicen ‘no, la nueva Constitución la paramos’. ¿Son giles?“, cuestionó. “Esto fue una pelea de cuiquitos, de ricos de derecha con los ricos de izquierda (…) ¿Qué es lo que viene ahora? La constituyente, y curiosamente van a ocupar los plazos correspondientes”, ironizó.

“En octubre se va a aprobar y va a ser mayoritario. Lo que van a hacer es que vamos a tener un Parlamento unicameral. En octubre de 2023 van a haber elecciones y ojo, van a arrasar”, agregó.

Ante el mismo tema, se refirió a la reunión que este martes sostuvieron Boric y Elisa Loncon, presidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional, lo que a su percepción es que “está diciendo que me importa un comino el Congreso. El Congreso es un detalle transitorio. Lo que todavía no se dan cuenta es que hubo una concentración extraordinaria, se pasó, hicieron la pega y son unos genios“, declaró sobre la campaña del presidente electo en segunda vuelta.

A raíz de esto, envió un mensaje a los diputados del Partido de la Gente que fueron electos, deseándoles “que disfruten porque el 2023 desaparecen”. Respecto de su futuro, indicó que “mi causa es mi familia” y que regresará a la docencia.

Lee también: Ante derrota de Kast: Evelyn Matthei desliza irónico comentario por su fallida candidatura presidencial

“Quiero que le vaya bien a Chile. No tengo ninguna sociedad en Chile, no tengo nada en Chile. Absolutamente nada, solamente gente que me odia, pero aparte de eso no tengo nada en Chile”, cerró Parisi en cuanto al panorama económico del país de cara al próximo gobierno del presidente electo.

Cabe recordar que sobre el ex candidato pesa una deuda alimenticia que bordea los $200 millones y por los que Parisi se mantiene con orden de arraigo en territorio nacional. Sin embargo, actualmente está radicado en Atlanta, Estados Unidos, donde aparentemente espera mantenerse pese a esta situación judicial pendiente en su contra.