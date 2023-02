Parived rompe el silencio y habla de su separación con Tonka: “¿Alguien puede determinar las vueltas de la vida?”

El empresario nacional Marco Antonio López, conocido como Parived, rompió el silencio tras ser el escándalo generado por el Caso Relojes, donde la Fiscalía emitió una orden de detención en su contra.

La ex pareja de Tonka Tomicic habría estado en una red de tráfico de relojes de alta gama y joyas de gran valor, por lo que está siendo investigado por el Ministerio Público y la PDI.

Ahora, en una entrevista exclusiva que publicará este sábado La Tercera, el ariqueño ahondó por primera vez en la mediática indagación que incluyó un allanamiento en el domicilio que comparte con la comunicadora en Lo Barnechea.

Precisamente, el día en que se hizo este operativo, López no estaba en la casa, pero sí la rostro de televisión. Sobre esto, aseguró que todo se dio porque “estaba buscando un gatito negro feral que se me perdió. Soy muy apegado a los animales y justamente esa mañana fui al cerro a buscar a Nuno”.

“Me enamoré de una persona”

Acerca del impacto que ha generado todo el caso, Parived afirmó que “yo nunca elegí una situación pública, simplemente me enamoré de una persona y la acompañé desde hace 22 años. Si se hace un recuento de la trayectoria de nuestra relación, siempre permanecí en silencio”

“Nunca consideré que tenía mucho que ver en todo esto: Era simplemente su pareja y la apoyé siempre. Pero en este último tiempo en la televisión, que prácticamente no veo, hay una suerte de amplificación de todo lo que tuviera que ver con ella y, por ende, conmigo. Miles de especulaciones narrativas surrealistas”, agregó.

Sobre el quiebre matrimonial con Tomicic, anunciado por la propia modelo en Canal 13, el empresario aseguró que siguen siendo amigos y que ella “siempre me ha apoyado. Hemos llevado 22 años juntos, entonces los apoyos han existido desde el día cero y son recíprocos”.

“También la he apoyado, la apoyo y la apoyaré siempre. Nuestra condición de pareja va más allá de las formas y de los tiempos, trasciende las circunstancias, no importa cuáles sean”, señaló.

En dicha conversación, la conductora sostuvo que “no tiene vuelta” su relación, a lo que el empresario entregó una llamativa respuesta cuando fue consultado si él creía lo mismo.

“¿Alguien sabe realmente lo que va a pasar en el futuro? ¿Alguien puede determinar las vueltas de la vida? ¿Alguien puede manejar y torcer los destinos? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Quién puede afirmar determinadamente algo? ¿Cuántas veces se han afirmado cosas que han terminado siendo completamente inversas en el tiempo? En la historia está”, dijo.

“Se me caricaturizó”

López se refirió a los constantes comentarios y especulaciones que se hacen sobre él y a los motivos para mantenerse en silencio, indicando que “con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche”.

“Se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios. En el fondo, show business, como se dice en inglés, cuyo precio es carísimo”, añadió.

Finalmente, insistió en que “se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó. Se levanta tarde, es flojo, etc., todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo”.

Respecto al ámbito judicial, Parived declaró: “Sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo”.

De todas formas, cuestionó el trabajo de la Fiscalía y apuntó a que su orden de detención se realizó recién seis años después de que iniciaran las indagatorias .