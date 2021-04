La Bancada Feminista de la Cámara de Diputados, en conjunto con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, enviaron este lunes una carta al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, manifestando su preocupación “por la situación crítica de violencia que viven las mujeres en nuestro país”.

Al respecto, las parlamentarias citan los casos de Juan Cristóbal Said, procesado por abuso sexual pese a que se conoció por la prensa la existencia de un audio en que reconoce una violación; así como el caso de Francisca Moll, quien se suicidó tras denunciar acoso y amenazas, y no recibir protección institucional.

“Estos hechos nos dan cuenta de que nuestra institucionalidad en materia de justicia y protección de derechos de las mujeres es ineficiente, y en muchas ocasiones se vuelve violenta”, señala la misiva que solicita una reunión de carácter urgente entre las parlamentarias y el Fiscal Nacional.

En ese sentido la diputada Camila Vallejo (PC) señaló que “estos casos nos indignan y deben indignar a todo el país. Dan cuenta de lo ineficiente que está siendo nuestro sistema persecutorio y de protección. La falta de perspectiva de género genera una situación de impunidad que no puede seguir ocurriendo”.

“Las mujeres siguen siendo violentadas, no solo por sus agresores, sino por un Estado que no está a la altura. Esperamos que la reunión con el Fiscal Nacional nos permita avanzar en mejoras concretas para que estos casos no vuelvan a repetirse”, agregó.

Mira la carta enviada al Fiscal Nacional: