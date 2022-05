Parlamentarios piden que bodegas Kayser sea sitio de memoria: Exigen “verdad y justicia”

Este jueves, los familiares de las víctimas del incendio en las ex bodegas Kayser en Renca, junto a autoridades distritales y regionales, solicitaron la adquisición del inmueble por parte del Gobierno, en el cual se produjo un siniestro durante el estallido social.

En dicho lugar se encontraron fallecidos a Manuel Muga, Joshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas. En ese sentido, la senadora Fabiola Campillai junto al diputado Andrés Giordano, pidieron transformar el sitio en una zona pública de memoria, de promoción cultural, artística y deportiva para las comunas de Renca, Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia.

El parlamentario, Andrés Giordano, anunció que coordinará la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas, junto con solicitar oficios a la Fiscalía Nacional, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Servicio Médico Legal (SML) y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Lo anterior, con el objetivo de “conocer el estado en que se encuentra la investigación de este caso con conocidas negligencias en las pericias realizadas ese día, las cuales no han permitido conocer a los responsables del fallecimiento de estas personas”.

“La verdad y la transparencia es un mínimo de justicia ante la muerte de familiares, hace 48 años, hoy y siempre, porque es el primer paso para avanzar hacia una reparación por parte del Estado y una sanación ante la terrible pérdida de un ser querido en sospechosas condiciones. Han pasado más de dos años desde este incendio que levanta varias interrogantes, donde se encontraron sus cuerpos con orificios de balas y en posiciones irregulares, lo que podría implicar eventualmente una intervención de agentes estatales”, manifestó el congresista.

“Vamos a presionar e insistir hasta que conozcamos a todos los responsables, porque como país debemos tener tolerancia cero ante la impunidad, para que no sigan ocurriendo tragedias como ésta. Este también es un llamado a la urgencia, porque las familias y el país no pueden seguir esperando y merecen la verdad”, enfatizó.

La verdad es un mínimo de justicia. A más de 2 años del incendio de las bodegas de #Kayser en #Renca aún no se sabe qué pasó y quiénes son responsables. Presentaremos oficio al @inddhh y a la @FiscaliadeChile para conocer el estado de la investigación de este sospechoso caso. pic.twitter.com/ZVG9UfY0sK — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) May 5, 2022

Por su parte, Campillai, una de las víctimas de trauma ocular a manos de agentes del Estado, informó que se está apoyando a los familiares “de nuestros asesinados en el caso Kayser”.

“Hoy más que nunca, ya no pedimos; exigimos justicia, exigimos la verdad y exigimos la reparación. Y en la reparación exigimos que lugares como éste sean memoriales, lugares sagrados en donde nuestro pueblo, nuestro Chile, sepa lo que pasó, y para eso no se puede destruir, no puede quedar bajo el cemento las vidas de nuestros compañeros”, expresó.

Por su parte, Solange Arias, madre de Joshua Osorio, una de las víctimas del caso bodegas, indicó que ha sido difícil la lucha, en la cual “hay personas que no tienen criterio ni tienen sentimientos, porque quieren construir acá y la investigación todavía sigue. No vamos a permitir que acá se construya nada más, porque aquí fueron cinco personas las que fueron asesinadas”.

“Nosotros queremos un sitio de memoria y cultural para esta y otras comunas, para que esto quede para la historia pero con una visión positiva, para todos los jóvenes que siguen luchando en la calle”, complementó.

Con relación a la investigación que se encuentra en curso, precisó que que no van a bajar los brazos y que van a llegar a la verdad, justicia y castigo para los involucrados. “Que el Gobierno ponga mano dura, porque no nos van a devolver a nuestras familias, a mí no me van a devolver a mi hijo, pero que esas personas que hicieron tanto daño a nuestras familias, que estén sueltas no corresponde”, sentenció.