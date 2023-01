“El líder de los «papitos corazón»”: Del PS a RN le recuerdan a Franco Parisi la pensión de alimentos

El arribo de Franco Parisi a Chile ha capturado la atención debido al levantamiento de su arraigo nacional tras llegar a un acuerdo con su ex pareja, quien lo tenía demandado a causa de una deuda de pensión de alimentos que bordeaba los $166 millones y que se arrastraba desde 2011.

Pero su llegada también ha sido bullada a causa de sus prontas declaraciones para referirse al nuevo proceso constituyente, sobre el que adelantó una posible lista con candidatos Republicanos para integrar el Consejo Constitucional como una manera de combatir el posible desarrollo de lo que llamó “una Constitución con un alma merluciana que fue rechazada tajantemente”.

Las reacciones

Su llegada también ha generado una serie de reacciones en el mundo político, donde algunos críticos no se quedaron callados y lanzaron cuestionamientos al ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG).

El diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo señaló que la llegada de Parisi a Chile “es una señal muy potente porque él es el líder de los ‘papitos corazón’ que no pagan pensiones de alimentos. Y por consiguiente, si regresa al país, debe significar que se puso al día en el pago de la pensión de alimentos”.

“Así que es una señal muy positiva que el líder de los ‘papitos corazón’, que no pagan pensión de alimentos, haya tomado la decisión de ponerse al día en el pago de esa pensión de alimentos. Y creo que, indudablemente, lo van a recibir los papitos corazón con los brazos abiertos”, agregó.

Quien también fue categórico al referirse a este tema fue el diputado militante de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton. El parlamentario señaló: “Obviamente que hay un cuestionamiento del punto de vista de que nosotros en este parlamento hemos trabajado arduamente para combatir a los deudores de las pensiones de alimentos”.

“Y hemos establecido sanciones muy duras que cambiaron el eje, donde finalmente en nuestro país, lamentablemente, el deber alimentos no tenía un reproche social y no tenía un reproche en la legislación como correspondía. Por lo tanto, claramente que tenemos un reproche a la situación del señor Parisi. Pero si viene a nuestro país, me imagino que es porque aquello ya lo solucionó”, complementó.