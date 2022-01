En plena época de verano, el debate de la utilización de parlantes en las playas se ha tomado las redes sociales y desde Caldera, playa ubicada en la Región de Atacama, ya dictaron una solución.

Según aseguró la alcaldesa de la comuna, Brunilda González, la medida data del 2005 por una ordenanza por ruidos molestas, en la cual se establecen normas legales que establecen que entre las 07:00 y las 21:00 horas no se pueden superar los 55 decibeles, y en la noche, desde las 21:00 hastas las 07:00 horas, hastas los 45.

Asimismo, en conversación con Expreso PM, manifestó que esta reglamentación se extrapola a todos los espacios públicos. No obstante, precisó que aún no se han cursado multas por parlantes en la playa, porque la gente tiene que denunciar. “Nosotros no andamos cazando a la gente para que no meta bulla”, detalló.

“Hay playas donde vecinos sí han reclamado, pero antes de sacar multas uno conversa con los visitantes, y le informamos sobre la normas, pero si alguien se pone porfiado, uno saca la infracción“, expresó la jefa comunal.

En ese mismo sentido, ejemplifica con la playa La Virgen, lugar que según declaró es libre de ruidos molestos, es decir, no puedes ingresar con parlantes, y de lo contrario, debe ser con audífonos. Para quienes no respeten la normativa, de día o de noche, las multas podrían llegar hasta los 272 mil pesos.