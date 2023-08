Paro de Profesores: ¿Cuándo comienza el paro indefinido y cuáles son los motivos?

El Colegio de Profesores anunció paro indefinido, tras declararse disconforme ante la propuesta presentada por el Ministerio de Educación en relación a lo que el gremio se encuentra demandando.

La Directiva Nacional del Colegio de Profesores, convocó a una consulta nacional la que consistía en una votación donde participaron 54.508 personas y el 46,34% aceptó la proposición de la cartera, mientras que el 53,66% la rechazó rotundamente.

Tras los resultados, el presidente del gremio, Carlos Díaz, confirmó el inicio del paro: “Este paro indefinido es la respuesta que las profesores y los profesores de Chile dan frente a un gobierno que cada vez más nos va entregando con cuentagotas las respuestas que va dando, que no son satisfactorias, que no van en la línea que venimos señalando hace mucho tiempo (..) lamentablemente el Mineduc y el Gobierno, no lo han entendido”.

“Hay temas que no pueden seguir esperando, como por ejemplo la infraestructura y la situación del agobio laboral, los problemas serios de sistemas de financiamiento que en definitiva es el eje esencial de lo que esta ocurriendo con la educación chilena” expresó Díaz.

¿Cuándo comenzará el paro indefinido de profesores?

De acuerdo a lo informado por el presidente del gremio, anunció que el paro comenzará el próximo martes 29 de agosto a las 07:00 horas, donde se encuentran convocados todos los profesores y profesoras del país.

¿Cuáles son las demandas del Colegio de Profesores?

De acuerdo al documento presentado ante el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores demanda:

Reparación a la deuda histórica

Plan para enfrentar la violencia escolar que permita una convivencia sana durante el aprendizaje en colegios y liceos

que permita una convivencia sana durante el aprendizaje en colegios y liceos Pago de Bonos de Retiro atrasados para que los docentes puedan descansar tras años de entrega a la educación.

para que los docentes puedan descansar tras años de entrega a la educación. Solución a los Servicios Sociales de Educación Publica con el objetivo de mejorar las gestiones.

con el objetivo de mejorar las gestiones. Cambio al modelo de financiamiento de la educación para terminar con la precariedades para que los trabajadores no reciban sólo una parte de su sueldo líquido.

para terminar con la precariedades para que los trabajadores no reciban sólo una parte de su sueldo líquido. Fin al agobio laboral del docente con el objetivo de mejorar la salud mental de los profesores y puedan dedicarse con plenitud a su labor de educar.

con el objetivo de mejorar la salud mental de los profesores y puedan dedicarse con plenitud a su labor de educar. Revisión de la jornada escolar completa para que cumpla efectivamente sus objetivos y permita una mejor educación.

para que cumpla efectivamente sus objetivos y permita una mejor educación. Pago de la mención a docentes diferenciales y de párvulos para terminar con la discriminación que afecta principalmente a profesoras.

Revisa el video a continuación:

Síguenos en