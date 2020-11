La Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (Fenats) anunció una nueva jornada de paro que se desarrollará a partir de este miércoles y se extenderá hasta el próximo viernes.

La determinación fue adoptada este lunes en la sexta Asamblea Ampliada de Bases de la Fenats Nacional y se espera que durante la jornada se sumen otros gremios de la salud. Asimismo, durante el martes se entregarán más detalles respecto a la adhesión de este paro luego de una reunión programada al mediodía en la CUT.

De acuerdo con Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional, “nos hemos visto forzados a llegar a estas acciones frente a la nula respuesta de las autoridades a las demandas de la Salud“, refiriéndose además a las declaraciones del ministro Paris quien aseguró estar decepcionado ante esta movilización.

“Que Enrique Paris se sienta decepcionado no es una respuesta acorde a un ministro; después de ocho meses de conversaciones y promesas incumplidas, lo mínimo que esperamos es una respuesta formal de su parte y no sus sentimientos. Somos nosotros, los trabajadores, los que estamos decepcionados, cansados y mal pagados, no manipule las cosas, por favor“, agregó Valderas.

Por otra parte, la vicepresidenta de la Fenats destacó que “aumentar 162 pesos per cápita el presupuesto para el 2021 es una burla y una falta de respeto, el ministro sabe que no alcanza”, y apuntó también a la “promesa incumplida de dar un bono de reconocimiento a los funcionarios de la salud que han puesto el hombro durante la pandemia”.

Ministro Paris

Luego del anuncio de la primera jornada de paro de 48 horas durante el pasado jueves y viernes, el ministro de Salud Enrique Paris hizo un llamado a que “recapaciten y, humildemente, si este ministro ha cometido algún error que los ha afectado a ellos, a los gremios, les pido disculpas, porque no quiero que nuestras diferencias, que pueden ser legítimas, afecten a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados, es decir, a los pacientes de nuestra patria”.

Junto con ello, la autoridad indicó que han hecho “todos los esfuerzos posibles para escucharlos, dialogar con ellos y darles respuestas a sus justas peticiones, en la medida de lo posible, de que el Estado de Chile puede responder a esas solicitudes”.

Finalmente, también señaló que el Presupuesto 2021 en el área de la salud subirá en un 8,9% y que “hay 150 millones de dólares destinados a disminuir las listas de espera y a prevenir cualquier rebrote”, junto con otros 200 millones de dólares destinados a la compra de la vacuna contra el COVID-19.