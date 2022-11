Tras semanas de discusiones: PC baja la candidatura de Karol Cariola a la presidencia de la Cámara

Luego de semanas de discusiones entre las distintas fuerzas políticas, este miércoles el Partido Comunista de Chile (PC) decidió bajar la candidatura de Karol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas.

A través de un comunicado, la tienda oficialista indicó que “por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas”.

“Se impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido, que como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país”, acusó la colectividad.

“Quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no cumplirán”, agregaron.

En esa misma línea, enfatizaron que se trata una “compleja y difícil situación”, ya que su juicio creen que “quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos, difícilmente cumplirán los compromisos con la ciudadanía”.

“Como Comunistas ya lo dijimos: No estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro Partido o que se denoste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra”, añadieron.

Finalmente, explican que “como Partido, renunciamos, por ahora, a nuestra legitima opción, ante el incumplimiento de lo acordado”.

“Al mismo tiempo que llamamos a las fuerzas políticas a buscar los acuerdos que sean necesarios en aras de tener una mesa que contribuya al gobierno y a su agenda de transformaciones tan necesarias para el pueblo de Chile y conquistada además legitimamente en las urnas por la vía de nuestra democracia”, concluyeron.

Revisa la declaración acá: