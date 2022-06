Partido Republicano presenta acusación constitucional contra ministra Izkia Siches

Durante la tarde de este miércoles, diputados del Partido Republicano (PR) presentaron una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior Izkia Siches.

De acuerdo a lo que se indica en un documento presentado y firmado por diez parlamentarios del partido de José Antonio Kast, acusan a la titular de Interior por “comprometer gravemente” el honor y seguridad de la Nación, “por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado éstas sin ejecución”.

Lo anterior, a raíz de los diferentes hechos de violencia que se han registrado en el país, específicamente en la macrozona sur.

Uno de los puntos que plantea el documento, de 159 páginas, se describe como “Chile: la fiesta eterna de los delincuentes”, y fue firmado por Cristóbal Urruticoechea Ríos, Chiara Barchiesi Chávez, Cristián Araya Lerdo de Tejada, Mauricio Ojeda Rebolledo, Agustín Romero Leiva, Leonidas Romero Saéz, Stephan Schubert Rubio, Harry Jürgensen Rundshagen, José Meza Pereira y Luis Fernando Sánchez Ossa.

Cabe recordar que esta acción fue anuncia hace casi un mes, pero se debió pausar luego de que Chile Vamos no optara por no apoyarla, aunque hay algunos que no descartan apoyarla según la información que ha surgido.

Por su parte, durante un punto de prensa, la ministra vocera de Camila Vallejo señaló que “los parlamentarios están dentro de sus atribuciones y facultades para presentar estas acusaciones, pero no vemos fundamentos”.