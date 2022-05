Partido Republicano anuncia acusación constitucional contra la ministra Izkia Siches

Durante la tarde de este martes 17 de mayo, la bancada del Partido Republicano anunció que presentarán una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior Izkia Siches.

Lo anterior fue comunicado por el diputado Luis Sánchez, asegurando que el proceso contemplado en el ordenamiento jurídico chileno será presentado entre el 30 y el 31 de mayo.

En el anunció el congresista mostró una “bala loca” que le entregó su par Johannes Kaiser, que según sus palabras era un proyectil de la comuna de San Joaquín. “Cuantas más podemos encontrar a lo largo de todo Chile. Esto no es casualidad, es producto de la inacción de la desidia y del actuar de este gobierno y de la ministra, que se ha negado a aplicar el derecho en nuestro país”, señaló.

“Hemos visto concretamente incluso su negativa cuando fue por primera vez a la Región de La Araucanía de presentar una denuncia ante tribunales por los ataques que ella y su equipo sufrieron. Eso no es algo que queda a la decisión de ella solamente”, indicó el parlamentario.

“Ella tiene una responsabilidad ante todo Chile y concretamente en materia de seguridad pública. No puede ser que tengamos una ministra del Interior en nuestro país que no haga cumplir las leyes y que deje el terrorismo cambiar en La Araucanía, que deje a la delincuencia y el narcotráfico cambiar en los lugares más desamparados de nuestro país”, añadió.

El anuncio, no fue bien recibido por el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, quien calificó la acusación constitucional como “insólita” asegurando que está “condenada al fracaso“.

“Desde que el gobierno decide aplicar la ley de seguridad de ley del Estado, resulta que ahora acusan a la ministra del Interior, entonces parece una contradicción absoluta lo que plantea el Partido Republicano. Me parece una acusación insólita, desafortunada y que no contribuye en absoluto en abordar los temas de seguridad del país. Vemos aquí una acción aislada sin ningún destino, claramente condenada al fracaso que no reúne ningún argumento”, dijo el legislador.