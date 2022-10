Pasajera de bus apedreado en Barrio Bellavista: “Si no me agacho, me lleva un camote en la cabeza”

En el contexto de la tercera conmemoración del 18 de octubre, diferentes incidentes se han registrado durante las últimas horas en el centro de la Región Metropolitana. Uno de los más preocupantes es el registro de un bus que fue apedreado con pasajeros en su interior, en el sector de Barrio Bellavista. En conversación con CHV Noticias, una de las ocupantes indicó que “las mujeres, más que nada, gritaban con miedo (…) Si no me agacho, me lleva un camote en la cabeza”.