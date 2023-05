“Andai’ robando, hue…”: Pasajera grabó e increpó a sigiloso lanza que opera en buses interurbanos

A través de redes sociales se inició la búsqueda de un delincuente que comete robos de manera frecuente en buses interurbanos. El sujeto fue captado in fraganti por una pasajera, quien además decidió increparlo al verlo actuar. “Andai’ robando, hue…, mira, le abriste la mochila (…) yo te estaba mirando hue…, te estoy grabando aquí”, se escucha que ella le dice en el registro, mientras él le responde que “yo no te he hecho nada”. Testigos describen la forma en la que realiza los hurtos, envolviendo ropa en sus manos para ocultarlas y así abrir mochilas o carteras de pasajeros que van de pie.