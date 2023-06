Pasajera se mostró indignada por nueva falla en el Metro de Santiago: “No dan explicación”

Este miércoles, el Metro de Santiago informó la suspensión del servicio por una falla técnica en tres estaciones de la Línea 5: Lo Prado, Blanqueado y Gruta de Lourdes. Debido a eso, dispusieron de buses RED de apoyo para los pasajeros y pasajeras. CHV Noticias estaba fuera de la estación Gruta de Lourdes cuando se encontró con una mujer indignada por lo ocurrido. “No tenía ni idea que estaba cerrado. A nadie se le da una explicación”, dijo evidentemente molesta. “No tengo qué tomar porque yo voy hacia Maipú”, añadió, mientras que el periodista Max Frick le explicó que debía hacer una combinación más larga para llegar a su destino: “No me sirve, no me sirve. No dan explicación”, indicó molesta.