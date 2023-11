Habla pasajero que agredió a conductor de micro: “Mi esposa me dijo «cuidado, te va a tirar el extintor»”

Un pasajero agredió a un conductor de un bus Red en la comuna de San Bernardo, hecho que quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con la declaración de ambas personas, todo se produjo en una discusión porque el pasajero le solicitó al chofer que abriera la puerta central para poder acceder con el coche de su hijo y su esposa.

Sin embargo, la acción la habría realizado sin pedir ‘por favor‘, lo que habría ocasionado la molestia del trabajador del transporte público.

En este sentido, el agredido señaló que durante todo el trayecto el hombre lo habría insultado hasta que finalmente se enfrascaron en una pelea.

Por su parte, el sujeto explicó que el trabajador habría cometido diversas faltas en la conducción.

Al llegar a un paradero, la mujer junto a su hijo bajaron de la máquina cuando su pareja tuvo la pelea con el chofer.

La situación aun no se ha aclarado, puesto que la agresión involucró un extintor que le ocasionó una lesión al transportista.

Declaración del pasajero

Sin embargo, uno de los involucrados entregó su versión en la que manifestó que junto a su esposa le habían pedido que bajara la velocidad, ya que su mujer se habría visto afectada por la conducción imprudente.

Lo que los llevó a bajarse de la micro, momento en que se acercó al conductor para reprocharle su forma de manejar y pedirle que tuviera mejor disposición con quienes levan coches.

“Mi esposa me dijo ‘cuidado, que te va a tirar el extintor’… Luego me acerqué a él y dije ‘mira me lo tiraste a pito de nada'”, declaró el pasajero.

Para continuar explicando que fue en ese momento cuando le devolvió el implemento y se lo lanzó al chofer.

Respecto a lo sucedido, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, también dio declaraciones mencionando que es “una situación inaceptable” y que la Delegación Presidencial debe presentar la querella respectiva.

Además, sobre el estado del conductor mencionó que fue atendido en el IST, que se encuentra bien de salud y que ya está en su casa.

