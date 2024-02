Los complejos pasos a seguir para sacar el helicóptero de Sebastián Piñera del fondo del Lago Ranco

Finalizado el trabajo de Policía de Investigaciones (PDI) en la zona donde cayó el helicóptero del ex presidente Sebastián Piñera, ahora viene el proceso de reflote de la aeronave para nuevos análisis.

Según detalla el medio Las Últimas Noticias, los siguientes pasos para seguir con la investigación son extraer algunas partes del vehículo para enviarla a la empresa fabricante de este, la Robinson Helicopter Company en Estados Unidos.

Oxxean es la empresa encargada de extraer el monomotor Robinson R44, modelo que tenía el expresidente Piñera. Fue elegida dada su experiencia en reflote de estructuras y maniobras de rescate.

Las primeras labores del reflotamiento del helicóptero comenzaron este jueves en la mañana, con la puesta en función del robot ROV (remotely operated vehicle), que realizó las primeras mediciones de las condiciones del lago.

Esto lo hizo gracias a las cámaras que contiene, lo que le permitirá obtener información importante para determinar el plan para sacar el fuselaje del fondo de la masa de agua.

Los trabajos comenzaron con la coordinación con la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), y la autorización de la Gobernación Marítima de Valdivia.

Gustavo Pacheco, gerente de desarrollo de nuevos negocios de Puerto Oxxean, comentó al medio citado el proceso de reflote de la estructura.

Estos son los pasos para realizar el reflotamiento del helicóptero de Sebastián Piñera

Paso 1: Reconocimiento del sector con el robot

Robot realiza una revisión y reúne información de las condiciones del fondo del lago.

Paso 2: Batimetría, estudio del fondo marino

Se procede a un estudio completo del fondo marino del lago. Esto tiene como nombre batimetría, y se planea hacerla desde el punto donde está el helicóptero, hasta la costa por donde será extraído.

“Así se ven las curvas del nivel del fondo submarino, lo que puede hacer el robot o con ecosondas. Se ven los niveles de profundidad desde la costa al lugar del siniestro y veo por dónde voy a llevar el artefacto hacia la orilla”, declaró Pacheco a LUN.

Paso 3: Levantamiento de plano y sujeción de la aeronave

Con toda la información disponible gracias al robot y la batimetría, comenzaría el levantamiento del plano del helicóptero y el lugar donde se encuentra.

Junto a esto, se determinaría los puntos de sujeción de la aeronave. También se determina el material para sacar el vehículo, si es con cables de acero, cadenas, o cabos de propileno (cuerdas). La elección depende del peso del helicóptero.

Paso 4: Los globos

El paso a seguir, es el trabajo que hará un equipo de buzos para instalar globos de levante que estarán unidos al helicóptero. Estos se inflarán con aire suministrado por un compresor.

La idea es que puedan elevar la aeronave hasta el lecho del lago. “Hay varias opciones para hacerlo, los buzos pueden inflar los globos que tienen que quedar a cierta profundidad, unos dos metros de la superficie del lago y ahí inflarlos, para que cuando les entre aire no se desinflen producto de la presión subacuática y puedan levantar un poco el helicóptero”, declaró el funcionario de Oxxean.

Una vez que se pueda levantar el vehículo, se arrastrará por etapas hasta la superficie terrestre.

Paso 5: Proceso de remolque

Una embarcación se encargará de llevar el helicóptero a la orilla. Esto será posible una vez que la aeronave se eleve aproximadamente dos metros del lecho marino.

“Se va remolcando hasta que toque fondo de nuevo, y si toca fondo, se bajan nuevamente los globos. Se vuelven a inflar, se levanta un poco la estructura, y así hasta llegar a la orilla”, agregó Pacheco al medio citado.

Paso 6: Helicóptero a tierra

Una vez en la orilla, el helicóptero sería tomado por una grúa. Esta la trasladaría a una rampa o camión dependiendo de las condiciones del terreno.

“Los lagos son especiales, no existe la diferencia de marea como el mar, no varía en el día. Por eso yo creo que el helicóptero cuando esté cerca de la costa donde los globos de levante no trabajen, un camión grúa con un brazo lo puede sacar. Eso indica la lógica”, concluyó el funcionario de la empresa que hará el reflote.

