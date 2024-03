Patrimonio de Sebastián Piñera: Los plazos de sus herederos para pagar el impuesto a la herencia

La abrupta partida del ex presidente Sebastián Piñera Echeñique hoy tiene un gran desafío para sus hijos: una millonaria herencia que ahora tienen que saber repartirse y administrar.

Estamos hablando de un patrimonio que varía entre los 3 mil y 4 mil millones de dólares, repartidos en las distintas empresas que el ex mandatario hizo crecer mientras estuvo vivo.

Los herederos tendrán que realizar el trámite de la posesión efectiva del patrimonio de quien gobernó nuestro país. Será en el Registro Civil y no en tribunales. ¿La razón? Piñera no dejó un testamento escrito.

Expertos manifestaron que existe una incoherencia normativa: para hacer la posesión efectiva no existe un plazo determinado. Sin embargo, si lo hay para la declaración y el pago del impuesto a la herencia.

“Legalmente, no hay plazo para hacer la posesión efectiva. No obstante, el Código Civil dispone que el derecho de petición de herencia expira en 10 años”, explicó el ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, a La Tercera.

“Pero el impuesto debe ser declarado y pagado dentro del plazo de dos años desde la fecha de fallecimiento del causante”, agregó.

Esto quiere decir que tanto Cecilia Morel, como sus cuatro hijos tienen hasta inicios de 2026 para declarar el impuesto a la herencia.

Ahora bien, el trámite también es fundamental para mantener el patrimonio. “Mientras no se realice la posesión efectiva no se podrá disponer de los bienes del causante“, manifestó Juan Pablo Pincheira, senior manager, del departamento de asesoría legal y tributaria de PwC a LT.

Por otra parte, el pago de este impuesto tiene que ser individual. Esto quiere decir que cada uno de los herederos debe costear un 25% de lo recibido, si es que la masa total de la herencia supera las 1.200 Unidades Tributarias Anuales (UTA), algo que es un poco más los 900 millones de pesos.

Sin embargo, la herencia de Piñera Echeñique es mucho más grande, por lo tanto, según Pincheira, estos pagos se pueden realizar en cuotas anuales por tres años.

Síguenos en