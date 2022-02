Una grave denuncia es la que hizo por redes sociales la actriz nacional Patricia López, quien estaba manejando por una autopista en Santiago cuando tuve un altercado con un desconocido.

Según lo dio a conocer la propia artista en su Instagram, el individuo estaba muy molesto porque pretendía que López aumentara la velocidad, colocando su vehículo a solamente centímetros del de ella.

“Casi me mató. Se puso detrás mío y me empezó a exigir que yo acelerara en la carretera. Tenía camionetas adelante y un camión al lado. El hueón me empujó a acelerar hasta 140 (kilómetros). Esta muy cerca detrás y si yo frenaba un poco me chocaba el auto”, relató en un video.

Lee también: No la dejaron ingresar: Mujer dio a luz en estacionamiento de una clínica santiaguina

Incluso, la ex participante de El Discípulo del Chef señaló que el hombre le pasó a llevar el retrovisor derecho de su auto y que “se metió al lado, entre un camión y mi auto en un espacio (muy pequeño) y me pasó a llevar el retrovisor con la mano. Lo dejó doblado”.

“Fue un horror. Yo quedé súper asustada, con taquicardia con este intento de asesinato, porque no es otra huevada que eso. Violencia machista en la ruta”, reveló visiblemente angustiada tras el incidente.

Posteriormente, López explicó que persiguió por varios minutos al conductor y finalmente pudo dar con su paradero para tomarle la patente a la camioneta, aunque los insultos continuaron.

Lee también: Casos van en aumento: Mujer golpea a funcionaria de la salud en Buin

“La violencia machista no puede seguir pasando”, posteó en otra publicación, dando a conocer el rostro del sujeto y confirmando que realizará la respectiva denuncia en Carabineros.